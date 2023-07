‘Poker Face’, série com quatro nomeações aos Emmys, chega a Portugal em Setembro

Do mesmo criador dos filmes ‘Knives Out’, ‘Poker Face’ também aposta num enredo envolto em crime e mistério. Com Natasha Lyonne no papel principal, vai integrar o catálogo da SkyShowtime.

Charlie Cale é uma espécie de detector de mentiras ambulante. Uma capacidade extraordinária que acaba por meter em apuros esta trabalhadora de um casino que tem de se pôr em fuga após arranjar sarilhos no local de trabalho. A bordo do seu clássico Plymouth Barracuda faz uma viagem pela América e a cada paragem encontra novas personagens e crimes que vai tentando resolver, enquanto é perseguida por Cliff LeGrand (interpretado por Benjamin Bratt), o chefe de segurança do casino que persegue Charlie.

Criada por Rian Johnson, duas vezes nomeado aos Óscares pelos argumentos de Knives Out: Todos São Suspeitos (2019) e Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), Poker Face é uma série em que há um mistério a resolver a cada episódio e que reúne uma impressionante catrefada de actores convidados.

Estreada em Janeiro deste ano nos EUA, no serviço de streaming Peacock, chega a Portugal em Setembro à boleia da SkyShowtime, ainda sem dia de estreia divulgado. No papel principal encontramos a actriz Natasha Lyonne (Boneca Russa), também produtora executiva, que esta semana recebeu uma nomeação aos Emmy na categoria de Melhor Actriz em Série de Comédia. No total, Poker Face tem quatro nomeações: Design de Produção, Coordenação de Duplos e Melhor Actriz Convidada em Série de Comédia. Esta última é a actriz Judith Light (Chefe, Mas Pouco; Transparent), uma das muitas estrelas convidadas para estrelarem em cada um dos mistérios que povoam os dez episódios de Poker Face. Como Adrien Brody, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte, Ron Perlman ou Stephanie Hsu, entre muitos outros.

Além de Poker Face, e tendo em conta as nomeações principais aos Emmy, só falta estrear em Portugal a série Jury Duty, um reality show/série de comédia criada pela dupla Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky (The Office), em que o principal protagonista não sabe que está num programa e pensa que é efectivamente um jurado num processo em tribunal.

