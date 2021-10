‘Dexter: New Blood’ chega a Portugal um dia após a estreia mundial

Michael C. Hall está de regresso ao serial killer Dexter Morgan, dez anos depois do final (amargo) da série original. HBO assegura a estreia portuguesa, a 8 de Novembro.

A estreia de Dexter: New Blood já tinha lugar assegurado no catálogo da HBO Portugal. Nesta segunda-feira, ficámos a saber a data em que o serial killer personificado por Michael C. Hall regressa às nossas televisões (e aos nossos dispositivos electrónicos de dimensão variável): 8 de Novembro, isto é, dentro de exactamente quatro semanas. A estreia mundial acontece no dia anterior. São dez episódios, a serem disponibilizados semanalmente.

Na prática, é a nona temporada de Dexter (2006-2013), série criada por James Manos Jr. para a Showtime, que por cá vimos na RTP2 e nos canais Fox. E que permitirá compensar os fãs pela derradeira e desinspirada temporada da produção original, a oitava, que pôs Dexter Morgan a desaparecer no meio de um furacão, e foi muito mal recebida. No entanto, está a ser apresentada como uma minissérie – daí até o título actualizado (“New Blood”).

Produtor executivo nas quatro primeiras temporadas de Dexter (até 2009), Clyde Phillips é o showrunner desta nova incursão, que encontra o protagonista dez anos depois do final da série original. Vive na pequena cidade de Iron Lake, Nova Iorque, sob um nome falso. Jennifer Carpenter regressa como Debra Morgan, a irmã adoptada de Dexter, como uma espécie de voz interior que era anteriormente ocupada pelo pai de ambos. Também de volta, embora não se saiba em que moldes, está John Lithgow como o Trinity Killer.

Além de Michael C. Hall (que em 2006 tinha acabado de sair de Sete Palmos de Terra), Dexter: New Blood conta ainda com Julia Jones (Angela Bishop, a primeira chefe da polícia indígena de Iron Lake), Alano Miller (Logan, sargento da polícia e assistente do treinador de luta livre da escola secundária local), Johnny Sequoyah (Audrey, a filha adolescente de Angela), Jack Alcott (Randall, que protagoniza um inesperado mas importante encontro com Dexter) e Clancy Brown (Kurt Caldwell, o vilão). Pais e filhos deve ser um tema estruturante na história.

