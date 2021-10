HBO mostra um pedacinho da prequela de “A Guerra dos Tronos”

Teaser de “House of The Dragon” foi revelado durante o lançamento da HBO Max na Europa, esta terça-feira. Novo serviço de streaming só chega a Portugal em 2022.

House of The Dragon

Ainda sem data de estreia certa (sabemos que será em 2022), o primeiro spin-off de A Guerra dos Tronos tem finalmente um teaser trailer para matar a sede de fantasia aos fãs do maior fenómeno televisivo de que há memória. Trata-se de House of The Dragon, uma prequela, que se passa 200 anos antes dos acontecimentos da série original e que se vai centrar na Casa Targaryen. “Deuses. Reis. Fogo. Sangue”, ouve-se alguém dizer no vídeo divulgado esta terça-feira. Soa a promessa.

Os antepassados de Daenerys Targaryen reinam nesta série, que se baseia em Sangue e Fogo, de George R.R. Martin (cujo primeiro volume está publicado em duas partes, pela Saída de Emergência, em Portugal). O escritor partilha o título de criador de House of The Dragon com Ryan J. Condal (Hércules, Rampage – Fora de Controlo), que por sua vez é co-showrunner com Miguel Sapochnik (produtor e realizador de um punhado de episódios de A Guerra dos Tronos).

O primeiro vislumbre sobre House of The Dragon mostra algumas das personagens que vamos acompanhar ao longo de dez episódios. O elenco conta com Wil Johnson (como Ser Vaemond Velaryon, irmão mais novo de Corlys Velaryon e comandante na marinha de Velaryon), John Macmillan (como Ser Laenor Velaryon, filho de Corlys e Rhaenys Targaryen), Savannah Steyn (como Lady Laena Velaryon, filha de Corlys e Rhaenys) ou Theo Nate (como Ser Laenor Velaryon, também filho de Corlys e Rhaenys).

HBO Max em Portugal? Só para o ano

O vídeo foi apresentado durante o lançamento da HBO Max Europe, que decorreu de forma virtual nesta terça-feira. A nova plataforma de streaming da WarnerMedia vai estar disponível em 27 territórios europeus daqui a três semanas, mais exactamente a 26 de Outubro. Portugal, no entanto, está de fora desse lote inicial, onde se encontram os países nórdicos – Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia – mas também países vizinhos como Espanha e Andorra. A HBO Portugal só dará lugar à HBO Max em 2022.

O catálogo disponível será então maior, entre títulos clássicos e novidades. “A HBO Max está a chegar à Europa, trazendo os melhores filmes e conteúdos de TV dos 100 anos da Warner Bros juntamente com a HBO, Max Originals, DC e Cartoon Network”, disse o responsável pela HBO Max International, Johannes Larcher, citado em comunicado. “Desde Serenata à Chuva a Matrix, A Guerra dos Tronos a Mare of Easttown, The Flight Attendant a Gossip Girl, Superman a Joker e Bugs Bunny a Scooby Doo, temos de facto conteúdos para que toda a família desfrute, com uma experiência de visualização superior.”



Não é tudo. Os subscritores da HBO Max terão acesso aos “mais recentes filmes de grande sucesso da Warner Bros” 45 dias após a estreia no cinema (este ano, estaríamos a falar, por exemplo, de filmes como O Esquadrão Suicida, de James Gunn; Cry Macho – A Redenção, de Clint Eastwood; ou Duna, de Denis Villeneuve). Quanto ao preço, ainda não sabemos como será em Portugal. Em Espanha, a mensalidade vai manter-se inalterada, sendo introduzida uma nova assinatura anual com 12 meses pelo preço de oito. Feitas as contas, fica a 5,99€/mês. Em Portugal, o preço normal por mês é actualmente um euro mais barato do que isso.

Quem já é subscritor da HBO Portugal, seja directamente seja através da Vodafone, será transferido para o novo serviço quando a altura chegar. E vai, por fim, conseguir fazer na plataforma o que os concorrentes já permitem nas demais: criar perfis para as crianças, com controlo parental.

Além das novidades sobre a HBO Max e sobre House of The Dragon, a HBO revelou ainda vídeos da terceira temporada de Succession (a terceira temporada estreia-se a 18 de Outubro) e de Peacemaker, série assinada por James Gunn (mais uma peça do realizador a partir do universo DC, a chegar no próximo ano). Sarah Jessica Parker também participou, com um vídeo em que dá um mês de estreia para a nova incursão das personagens de O Sexo e a Cidade, numa série cujo título será And Just Like That… e que poderá ser vista em streaming em Dezembro. São dez episódios para revisitar uma das séries mais populares das últimas décadas, embora com o senão – isto é, sem Kim Cattrall.

