O destaque do mês é a estreia em Portugal da nova adaptação a série The Office. Vem da Austrália, é a 13.ª (!) versão da série original criada por Ricky Gervais, mas pela primeira vez tem uma mulher ao leme do elenco, a humorista Felicity Ward. É ainda desconhecida deste lado do mundo, ao contrário de outras estrelas que nos vão colar ao sofá este mês: Himesh Patel, em The Franchise; Billy Crystal, em Before; Gael García Bernal; e Diego Luna, em A Máquina; Cate Blanchett, Kevin Kline e Sacha Baron Cohen, em Disclaimer; Andrea Riseborough, em Alice & Jack; além do regresso de Jason Segel, Harrison Ford e Jessica Williams a Terapia Sem Filtro. Estas são as séries de Outubro a não perder.

