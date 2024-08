A vida de grandes nomes da alta costura parece estar na moda. Após as séries The New Look (Apple TV+), drama biográfico sobre Christian Dior, e Cristóbal Balenciaga (Disney+), sobre o designer de moda espanhol, chega Becoming Karl Lagerfeld, que se foca na vida do alemão que se tornou uma personalidade icónica do mundo da moda. É uma viagem entre Paris, o Mónaco e Roma nos anos 70 do século passado. A série adapta o livro Kaiser Karl (2020), de Raphaëlle Bacqué e conta com Daniel Brühl (Adeus, Lenine!) no papel principal.