‘Homicídios ao Domicílio’: todos são suspeitos no palco do crime

Os residentes do edifício Arconia continuam a cair que nem tordos. ‘Homicídios ao Domicílio’ regressa para uma terceira temporada, desta vez com Meryl Streep no elenco. A série estreia a 8 de Agosto, no Disney+.

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez estão de volta para um terceiro mistério, nos papéis de Charles (antiga vedeta de televisão), Oliver (encenador da Broadway caído do pedestal) e Mabel (artista desempregada), residentes no luxuoso Arconia, no Upper West Side, em Nova Iorque. A cada temporada, são desafiados a resolver um homicídio que, por azar, acontece sempre dentro do condomínio em que vivem e que, por sorte, lhes facilitou a criação de um podcast de true crime, género muito popular para aquelas bandas e obsessão comum entre os três personagens principais.

Após a resolução dos mistérios por detrás das mortes dos vizinhos Tim e Bunny nas primeiras temporadas, o trio de detectives amadores parece não ter descanso e tem mais uma investigação pela frente. No final da segunda temporada, quando tudo parecia já ter sido solucionado e assistíamos ao regresso de Oliver à Broadway como encenador, tivemos uma surpresa que nos deixou pendurados: o protagonista da peça, Ben Glenroy (interpretado por Paul Rudd), caiu em palco, inanimado, com a boca ensanguentada. Será que estaríamos perante outro homicídio, o primeiro fora das paredes do Arconia? Ainda não se sabe. Esse é um mistério para resolver a partir de 8 de Agosto, terça-feira, no Disney+.

Em cada temporada o elenco integra uma grande estrela convidada. Na primeira e na segunda, foram Sting e Amy Schumer, respectivamente, ambos a fazerem deles próprios, que se mudaram para o edifício (sempre no mesmo apartamento, tal como o personagem de Paul Rudd). Desta vez, além Rudd, teremos uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood: Meryl Streep. A intérprete junta-se ao elenco não como uma das actrizes mais galardoadas da história do cinema, mas como Loretta Durkin, ironicamente uma actriz falhada que consegue finalmente um lugar ao sol no musical de Oliver. E estará – como todos os outros envolvidos no espectáculo – na lista de suspeitos do homicídio de Ben, numa investigação que também irá alimentar mais episódios do podcast de Oliver, Charles e Mabel. Esta terceira temporada conta ainda com Ashley Park (Emily in Paris) no papel de Kimber, actriz e influencer do Tik Tok, e de Jesse Williams (Anatomia de Grey), que faz um documentarista interessado na última investigação do trio central da série. A acção vai alternando entre o presente e os meses que antecederam o crime, uma fórmula também adoptada antes que permite ao espectador ir apontando as suas teorias sobre quem será o assassino. Afinal, em Homicídios ao Domicílio, todos escondem um segredo.

©Patrick Harbron/Hulu Mabel (Selena Gomez), Oliver (Martin Short) e Charles (Steve Martin)

©Patrick Harbron/Hulu Loretta (Meryl Streep)

Criada pelo próprio Steve Martin, a par de John Hoffman (Grace and Frankie) e Dan Fogelman (This is Us), desde a estreia em 2021 que Homicídios ao Domicílio conquistou o público e também um leque de nomeações e galardões, com destaque para os Emmy, para os quais volta a ter mais de duas mãos-cheias de nomeações. A cerimónia marcada Setembro foi adiada na sequência da greve dos actores, por isso ainda vamos ter de esperar mais uns tempos para saber o resultado das actuais 11 nomeações, relativas à temporada dois, entre elas a de Melhor Série de Comédia, Casting, Actor Principal (Martin Short), Actor Convidado (Nathan Lane), Actriz Convidada (Jane Lynch) ou Argumento. A nova temporada, que tem a Broadway como cenário além do Arconia, inclui temas originais escritos pela dupla Benj Pasek e Justin Paul, conhecidos compositores de teatro musical (Dogfight), cinema (La La Land) e televisão (Smash), que juntam as novas canções à banda-sonora de Siddhartha Khosla (The Horror of Dolores Roach).

Martin e Short são praticamente deuses da comédia e uma dupla com um longo passado comum. Trabalharam pela primeira vez juntos no filme Os Três Amigos (1986) e a parceria ainda hoje dá frutos. Andam em digressão em território norte-americano (Canadá e EUA) com o espectáculo You Won’t Believe What They Look Like Today!, que sucede aos congéneres The Funniest Show In Town (2021), An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life (2018, disponível na Netflix) e A Very Stupid Conversation (2015). Infelizmente, parece que Homicídios ao Domicílio será o trabalho que dará por terminada a carreira de actor de Steve Martin, como o próprio revelou numa entrevista ao Hollywood Reporter, em Agosto do ano passado. "Quando este programa de televisão acabar, não vou procurar outros. Não vou procurar outros filmes. Não quero fazer participações especiais. Estranhamente, é isto.” Para já, ainda não foi confirmado se a série segue para uma quarta temporada ou se também ficará por aqui.

Disney+. Estreia a 8 de Agosto (T3)

+ ‘The Bear’ volta a rugir com episódios de ansiedade

+ Lídia Franco, um retrato: “Não há nada mais sério do que o humor”