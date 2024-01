Está a rolar um clima em ‘Mr. & Mrs. Smith’ (e não é de agora)

O filme que uniu Brad Pitt e Angelina Jolie, ‘Mr. & Mrs. Smith’, junta-se à colecção de histórias adaptadas para televisão. A nova série da Prime Video parte do mesmo universo, mas com outros Jane e John Smith. Estreia a 2 de Fevereiro.

Parece que foi ontem, mas já passaram quase 20 anos desde que estreou o filme Mr. & Mrs. Smith, que juntou Brad Pitt e Angelina Jolie à frente do ecrã. E não só, mas isso é material para outras páginas. O filme de 2005, realizado por Doug Liman (No Limite do Amanhã) e com argumento de Simon Kinberg (Perdido em Marte) é agora adaptado ao formato série, mas são muitas as mudanças do enredo original, numa história desenvolvida a partir do mesmo universo, mas que altera os protagonistas, agora nas mãos dos actores Maya Erskine (PEN15) e Donald Glover (Atlanta), também criador, ao lado da argumentista Francesca Sloane (Atlanta).

A carreira de Donald Glover é todo um tratado. Com apenas 40 anos, acumula os talentos de humorista, argumentista, realizador, produtor, actor e músico (neste caso, sob o heterónimo Childish Gambino). Neste contexto, vale a pena destacar o facto de ter sido o criador de Atlanta, série que lhe valeu várias nomeações aos Emmys em 2017, levando duas estatuetas para casa: a de realizador e a de actor principal numa série de comédia. Agora, volta à condição de criador para dar nova vida a Mr. & Mrs. Smith, que chega à Prime Video a 2 de Fevereiro.

©David Lee Maya Erskine e Donald Glover

Enquanto que no filme (disponível no Disney+) conhecemos um casal de assassinos que não conheciam a vida secreta um do outro, até porque trabalham para agências concorrentes, desta vez temos dois assassinos contratados por uma agência secreta que lhes propõe o casamento antes de sequer se conhecerem. E não são os mesmos personagens, esses ficam no passado. Falamos de outros Jane e John Smith, os nomes fictícios dos personagens interpretados por Glover e por Erskine, escolhida após a desistência de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag). Podemos estar perante o que se chama de remake, mas também podemos imaginar uma sequela. Nada o impede, pelo contrário.

Seja como for, nesta nova produção, há uma missão a cada episódio – e se no filme temos um casal que reaviva a chama da paixão, num casamento prestes a queimar os últimos cartuchos, na série temos um casal que não se conhecia e que começa a ter de lidar com novas emoções e também a rotina diária ao lado de alguém que não revela muito sobre o seu passado. Afinal, são agentes secretos contratados por uma agência secreta, que nem os próprios sabem muito bem para que serve. Estamos, portanto, perante uma série de acção com muito romance à mistura, mas com um ponto de partida mais ou menos oposto. Em Mr. & Mrs. Smith, a série, o competitivo e menino da mamã John e a anti-social e discreta Jane têm de equilibrar missões de alto risco com a vida de casados, enquanto vão descobrindo as peculiaridades da personalidade de cada um, assim a conta gotas.

Em Setembro passado, já a série estava em marcha, em entrevista ao site JoBlo Movie Network, Simon Kinberg, argumentista da longa-metragem (e também criador das séries Invasão e Star Wars Rebels) revelou porque nunca avançaram para um segundo filme: “A força do primeiro filme é que é uma história de amor; eles estão a apaixonar-se de novo um pelo outro ou a apaixonar-se pela primeira vez de forma genuína. E é muito difícil contar uma história de amor, fazer uma história de amor em série. Porque, independentemente do que se faça no segundo filme, é claro que eles podem ser parceiros, espiões e discutir, mas não se tem o arco de duas pessoas que se estão a apaixonar”. Curiosamente, nem sempre teve a mesma opinião, até porque em 2007 chegou a ter luz verde da televisão ABC para apresentar um piloto de uma série sequela do filme, com os originais Jane e John rodeados de prole e novos problemas matrimoniais. Mas a ideia ficou pelo caminho.

Simon Kinberg, que vendeu a história ainda na faculdade à produtora Summit Entertainment, não colabora nesta versão para a televisão. Mas há participações muito especiais a cada episódio, em que a acção se vai repartindo em diferentes missões atribuídas aos Sr. e Sra. Smith. Tome nota: Alexander Skarsgard (Succession), Eiza González (Extrapolations), Sarah Paulson (American Crime Story), Sharon Horgan (Motherland), Ron Perlman (Hellboy), Billy Campbell (Cardinal), Úrsula Corberó (A Casa de Papel), Paul Dano (Os Fabelmans), Michaela Coel (I May Destroy You), John Turturro (Severance), Parker Posey (Perdidos no Espaço) e Wagner Moura (Narcos) são alguns dos nomes confirmados no elenco de actores convidados. E será possível matar tudo de uma assentada, já que os oito episódios ficam disponíveis no dia de estreia.

Prime Video. Estreia a 8 de Fevereiro

+ A realidade alternativa de ‘A Espia’: “Vamos mudar o género dos espiões da II Guerra Mundial”

+ O homem por detrás do génio: um olhar íntimo sobre Balenciaga