‘Mil Golpes’: uma série que dá luta, entre o boxe e um gangue de mulheres

As histórias verídicas de um pugilista jamaicano e de um gangue de dezenas de mulheres marcam uma viagem à Londres vitoriana na nova série do Disney+, que estreia esta sexta-feira, 21 de Fevereiro.

Nos anos 1880, um jamaicano chamado Hezekiah Moscow rumou a Londres em busca de melhores condições de vida. Confrontado com o racismo e a pobreza, acabou por se fazer valer dos seus dotes de lutador para ingressar nos ringues londrinos. Ao mesmo tempo, no East End da capital inglesa, um gangue composto por dezenas de mulheres, chamado Forty Elephants, tinha como principal ofício roubar as classes mais favorecidas do West End. As duas histórias são verídicas, facilmente pesquisáveis, mas poucos a conheciam. Mesmo os membros do elenco com quem a Time Out esteve à conversa por videochamada. E em Mil Golpes são colocadas frente-a-frente num só enredo, em mais uma série histórica criada por Steven Knight, o criador de Peaky Blinders. E, já agora, um dos criadores do concurso Quem Quer Ser Milionário, que mais recentemente escreveu o argumento do filme Maria, com Angelina Jolie.

“Tudo encaixa muito bem”

“Nenhum de nós conhecia esta história. Foi um grande processo de aprendizagem, porque o Hezekiah Moscow era apenas uma imagem que me foi enviada por outro produtor chamado Tom Miller, da Water Power. Ficámos realmente intrigados com a fotografia de um belíssimo pugilista jamaicano e pensámos: qual será a sua história? De onde vem esta imagem? Não havia muita informação, apenas esta fotografia”, começou por explicar Hanna Walters à Time Out, produtora executiva da série e também actriz que interpreta Eliza Moody, um dos membros do gangue. À medida que iam explorando a história de Hezekiah (aqui interpretado por Malachi Kirby), começaram a surgir as histórias das Forty Elephants e também as dos irmãos Edward ‘Treacle’ e Henry ‘Sugar’ Goodson – interpretados pelos actores Stephen Graham e James Nelson-Joyce – famosos donos do pub Blue Coat Boy, onde acumulavam funções como destemidos lutadores de boxe sem luvas. “Estas histórias aconteceram em períodos semelhantes e conseguiram uni-las. Tudo se encaixa muito bem e é incrível ver tudo reunido”, diz-nos a actriz Morgan Hilaire, que interpreta Esme Long, uma das gangsters, neste que é o seu primeiro papel nos ecrãs.

©Robert Viglasky As Forty Elephants principais, da série 'Mil Golpes'

Numa era em que pululam séries históricas nos serviços de streaming, o que motivou a produção de mais uma viagem à Londres vitoriana? Hanna Walters explica: “Já vimos essa era retratada antes, mas nunca do ponto de vista de uma classe trabalhadora tão vibrante, cheia de vida e de carácter. Era muito importante mostrar isso. Há algumas personagens reais, outras que criámos para a série e muitas das histórias foram desenvolvidas de forma criativa para efeitos dramáticos”. Uma delas é a de Alice Diamond, interpretada por Darci Shaw, que revela como a sua personagem foi integrada nesta história: “Alice Diamond foi uma pessoa real, era a Rainha das Forty Elephants, mas nos anos 1920. Trouxeram-na de volta no tempo para existir na década de 1880 com as outras personagens”.

No caso de Esme Long, a história é um pouco diferente, explica Morgan Hilaire: “Não foi uma pessoa real, mas foi inspirada numa Forty Elephant. Basicamente, tive de construir esta personagem com base no guião, mas também tive muita liberdade para explorar a infância dela, foi como se entrasse numa jornada própria, pude simplesmente moldar esta personagem. E todas as decisões que tomei foram minhas, inspiradas, como disse antes, em tantas mulheres incríveis de East London com quem cresci. Pude captar um pouco das suas histórias, o que influenciou a forma como imaginei a mentalidade da Esme”.

©Robert Viglasky Daniel Mays (William "Punch" Lewis), em 'Mil Golpes'

“O boxe é apenas uma metáfora”

Não só as histórias são reais, como ao longo dos seis episódios que compõem esta primeira temporada (a segunda está confirmada e filmada) é possível testemunhar o elevado investimento no realismo de produção. As roupas, os penteados, os cenários são trabalhados ao pormenor: “Podiam apontar a câmara para qualquer lado no estúdio, no cenário, e a história estaria lá. O nível de mestria e dedicação que foi investido nisso foi incomparável”, revela Daniel Mays, que interpreta William “Punch” Lewis, o mestre de cerimónias das famosas noites de luta do Blue Coat Boy Pub e um grande amigo de Sugar e Treacle Goodson. O actor britânico deseja que Mil Golpes seja uma série “o mais emocionante e cativante possível” e espera “que o público fique completamente envolvido e se apaixone pelas personagens e pelas histórias que elas vivem”.

A migração é dos um dos temas na ordem do dia neste argumento, onde além dos dois jamaicanos conhecemos Lao, um chinês culto e profundo, mas com um passado obscuro, que é o proprietário da Green Dolphin Boarding House no vibrante, mas perigoso East End londrino. “De certa forma, não senti que precisava de fazer muita pesquisa sobre isso em específico, porque a sua história parecia-me muito familiar. Talvez por ter crescido como chinês e ter emigrado para vários países, já tinha ouvido muitas histórias semelhantes”, diz o actor que lhe dá vida, Jason Tobin. E acrescenta: “Acho que a história, embora se passe na década de 1880, é sobre resistência, sobrevivência, luta. O boxe é apenas uma metáfora, cada personagem na série está a lutar para sobreviver. E essa história nunca muda, certo? Seja em 1880 ou em 2025, essa é, literalmente, a história de tantas pessoas”, defende.

Francis Lovehall dá força a essa ideia: “Além disso, a imigração e a migração não são algo novo. Às vezes, parece que a conversa em torno disso é um fenómeno recente, mas sempre aconteceu. O movimento é natural. A mudança e o crescimento vão sempre acontecer. Faz parte da natureza.”

Disney+. Estreia a 21 de Fevereiro

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook