‘Maria’: Angelina Jolie traz a Callas de volta ao cinema

Em 1969, Pier Paolo Pasolini convenceu Maria Callas a interpretar o papel do título no seu filme Medeia. A rodagem foi bastante penosa para a cantora, e a fita não foi um sucesso de bilheteira, com certeza porque os admiradores da diva queriam ouvi-la cantar, mas não vê-la apenas representar. Medeia ficou como o único papel não-operático da Callas. Em 2002, Franco Zeffirelli, que tinha dirigido a diva no palco em encenações das óperas Norma, A Traviata e Tosca, e a conheceu muito bem, profissional e pessoalmente, realizou Callas para Sempre, um filme em grande parte ficcional, em que escolheu Fanny Ardant para interpretar a cantora, ao lado de Jeremy Irons.

Passado em 1977, o ano da morte da artista, Callas para Sempre gira em redor de uma adaptação ao cinema da Carmen, de Bizet, que Larry Kelly, o antigo empresário da Callas, vai produzir, conseguindo convencê-la a interpretar o papel principal. E como a sua voz já não é o que era, Maria Callas terá que fazer playback de um disco que gravou daquela ópera. O filme teve um sucesso moderado. Em 2017, Tom Volf, autor de dois livros sobre a cantora, lançou o excelente documentário Maria by Callas, em que a história da Callas é contada por ela própria, através de entrevistas, cartas, interpretações em palco, home movies e excertos de memórias nunca publicadas.

Maria Callas regressa agora ao cinema em Maria (estreia esta semana) pela mão do realizador chileno Pablo Larraín, e interpretada por Angelina Jolie. Este filme é o terceiro de uma trilogia que Larraín dedicou a grandes mulheres do século XX, após Jackie (2016), sobre Jacqueline Kennedy (interpretada por Natalie Portman) logo a seguir ao assassinato do marido em Dallas, e Spencer (2021), sobre a princesa Diana (personificada por Kristen Stewart), na altura em que decidiu separar-se do marido, o então príncipe Carlos. O realizador chama a estes três filmes “biografias psicológicas” das retratadas e passam-se todos num espaço de tempo específico e limitado, e muito importante para todas elas.

No caso de Maria, e tal como em Callas para Sempre, a história decorre em Paris, em 1977, mas aqui, sete dias antes da morte da cantora (no dia 16 de Setembro daquele ano), que vive acompanhada apenas dos seus devotadíssimos mordomo e criada pessoal, que ela trata como família, e dois caniches. Obcecada pelo estado da sua voz, Maria Callas revisita a sua existência e a sua carreira, e os momentos de glória que conheceu como a maior e mais admirada cantora de ópera de sempre, recorda a sua relação com o milionário Aristóteles Onassis, que a proibiu de cantar, pondera a possibilidade de voltar aos palcos fazendo recitais, e dá uma entrevista de vida a um jornalista com o nome de um dos fármacos que toma, Mandrax. E que poderá ou não ser real, dado que Pablo Larraín implanta no filme um clima instável entre a realidade e o onírico.

Angelina Jolie não queria fazer playback, pelo que teve aulas de canto durante sete meses. No entanto, a produção teve mesmo que optar pelo playback na maior parte das sequências em que Maria Callas aparece a cantar, recorrendo também a uma combinação das vozes de ambas. Só na fase final de Maria é que Jolie tem direito a mostrar os frutos das suas aulas. Escrito por Steven Knight, que também já havia assinado o argumento de Spencer, Maria tem ainda no elenco Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee, Valeria Golino e Haluk Bilginer. E depois da indicação ao Globo de Ouro de Melhor Actriz num Filme Dramático, o papel de Angelina Jolie deverá certamente valer-lhe uma nomeação ao Óscar de Melhor Actriz.

