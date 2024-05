Documentário dos Beatles esquecido (e mal-amado) ressurge no Disney+

Pela primeira vez em mais de 50 anos, ‘Let It Be’ vê a luz do dia. O filme de Michael Lindsay-Hogg acompanha a gravação do que viria a ser o último álbum da banda.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr e John Lennon, em 'The Beatles: Let It Be'

O histórico documentário Let It Be, estreado em 1970 e que acompanha a fase final dos Beatles, foi restaurado e está a caminho do streaming, agora baptizado como The Beatles: Let It Be. O filme de Michael Lindsay-Hogg chega ao catálogo do Disney+ esta quarta-feira, 8 de Maio, três anos após The Beatles: Get Back, premiada série documental que Peter Jackson criou a partir das mesmas imagens.

Em Maio de 1970, quando o documentário chegou aos cinemas, os Beatles não estavam juntos. Por essa altura, os membros da mais popular banda britânica (na verdade, do mundo) já se tinham separado, após a gravação, no ano anterior, de Abbey Road e de Let It Be. O documentário foca-se na produção deste último álbum (que, apesar de ter sido gravado antes, acabou por ser o derradeiro disco do grupo) e mereceu posteriormente o Óscar de Melhor Música. Mas, além de uma cópia em VHS lançada em 1980, nunca mais foi oficialmente distribuído. Até agora.

©Ethan A. Russell/Apple Corps Ltd Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison em 'The Beatles: Let It Be'

A culpa deste regresso é um bocadinho do realizador neozelandês Peter Jackson. Em 2021, estreou a sua minissérie documental The Beatles: Get Back, que teve como ponto de partida as cerca de 60 horas de gravações que deram origem ao velho documentário, cortando-as para oito. O lançamento despertou a “beatlemania” e, explica a Walt Disney em comunicado, “com o apoio total de Lindsay-Hogg, a Apple Corps pediu à Park Road Post Production de Peter Jackson para efectuar um restauro meticuloso do filme a partir do negativo original de 16 mm, o que incluiu uma remasterização cuidadosa do som utilizando a mesma tecnologia que foi aplicada a Get Back.

O documentário Let It Be tinha como principal objectivo documentar a gravação do álbum, mas é recordado como o registo dos conflitos internos da banda durante esta última fase ao longo do processo de gravação. A cena mais famosa do documentário é a última, um pequeno e mítico concerto que a banda gravou no telhado dos estúdios Apple, em Savile Row, Londres.

+ As estrelas do cinema e da televisão que morreram até agora em 2024