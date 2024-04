As estrelas do cinema e da televisão que morreram até agora em 2024

A cara é mais conhecida do que o nome e muitos recordam-se de M. Emmet Walsh como o chefe da polícia em Blade Runner - Perigo Iminente (1982), de Ridley Scott ou o detective de Sangue por Sangue (1984), de Joel e Ethan Cohen. Voltou a trabalhar com os irmãos Cohen no papel de um operário em Arizona Júnior (1987). A sua carreira esteve sempre imparável e nos últimos anos integrou o elenco de produções como Knives Out: Todos São Suspeitos (2019) ou American Gigolo (2022). "Nenhum filme com Harry Dean Stanton ou M. Emmet Walsh num papel secundário pode ser totalmente mau", defendeu um dia o crítico de cinema Roger Ebert (1942-2013), do Chicago Sun-Times. Uma afirmação que se tornou conhecida como a "Regra Stanton-Walsh", embora mais tarde Ebert tenha admitido que a regra não se aplica aos filmes Dream a Little Dream (1989), com Stanton; e Wild Wild West (1999), com Walsh. M. Emmet Walsh morreu a 19 de Março de 2024.