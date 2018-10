"As Arrepiantes Aventuras de Sabrina", a bruxinha adolescente, chegam à Netflix

Vale a pena ver As Arrepiantes Aventuras de Sabrina, a nova série de suspense e terror adolescente do criador de Riverdale. Os episódios ficam disponíveis esta sexta-feira na Netflix.

Quem cresceu na década de 90 e na transição para os anos zero talvez se lembre de Sabrina, A Bruxinha Adolescente, a sitcom juvenil protagonizada por Melissa Joan Hart e transmitida em Portugal na RTP2 (e mais tarde na SIC K). As Arrepiantes Aventuras de Sabrina não tem nada a ver.

Ok, tem qualquer coisa a ver. Há uma bruxa loira e adolescente que vive com as tias e tem um gato preto chamado Salem. Mas é praticamente só isso. A nova série, tal como a sua predecessora dos anos 90, é protagonizada pela bruxinha dos livros da editora Archie Comics. Só que, desta feita, os territórios calcorreados são os do suspense e do terror adolescente.

A versão da Netflix inspira-se na banda desenhada homónima, com argumento de Roberto Aguirre-Sacasa e ilustrações de Robert Hack. E Aguirre-Sacasa, que também criou e escreve Riverdale, outra versão negra das histórias de Archie e companhia, é mais uma vez o autor desta adaptação. No entanto, isso não quer dizer que o argumento seja exactamente o mesmo da BD.

A acção começa a poucos dias de Sabrina (Kiernan Shipka, a Sally Draper de Mad Men) fazer 16 anos, altura em que teria de abandonar a terriola americana onde cresceu e ir morar para um colégio interno para bruxas. E isso é coisa que não lhe interessa muito, pois tem toda a vida ali, incluindo as amigas e o namorado (interpretado por Ross Lynch). Além disso, as pessoas na nova escola não gostam dela por ser apenas meia-bruxa, pois a sua mãe era humana.

A maneira como a narrativa se desenvolve é interessante, e a série revela-se inteligente, cativante e bem conseguida. Nada a ver com a sitcom dos 90s, portanto.

