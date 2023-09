'Gen V': spin-off da série 'The Boys' foca a nova geração de super-heróis

Adaptada dos comics de Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys satiriza a cultura de super-heróis, desconstruindo a ideia de que são mesmo seres com um coração maior que os seus poderes. Na história original, acompanhamos o grupo de super-heróis mais famoso do mundo, conhecido como Os Sete, que tem espaço para heróis e vilões disfarçados, e em Gen V somos levados à famosa Universidade Godolkin, que acolhe e ensina a próxima geração de super-heróis.

Em comunicado, a Prime Video revela que nesta nova produção os estudantes “competem por popularidade e boas notas”, como acontece num estabelecimento de ensino comum, até que um grupo de jovens “descobre que algo maior e mais sinistro está a acontecer na escola”, sendo postos à prova. Ou seja, aqui também haverá espaço para heroísmos e vilanias.

Em Gen V o elenco inclui caras novas, mas também alguns actores da série original, como Jessie T. Usher, o herói A-Train; Colby Minifie, no papel de Ashley Barrett, CEO da multimilionária Vought International (o conglomerado de entretenimento de super-heróis); e P.J. Byrne, que em The Boys tem um papel mais secundário como Adam Bourke, director dos Vought Studios e professor na Godolkin. Gen V conta ainda com os actores Clancy Brown (Billions), Jaz Sinclair e Chance Perdomo (que também partilharam ecrã na série As Arrepiantes Aventuras de Sabrina), Shelley Conn (Bons Augúrios), Maddie Phillips (Teenage Bounty Hunters), Patrick Schwarzenegger (Guia do Escuteiro Para o Apocalipse Zombie), Marco Pigossi (Cidade Invisível), entre outros. Como curiosidade, a fictícia Universidade Godolkin tem uma página oficial na internet, onde é possível fazer uma visita virtual ao campus, comprar merchandising ou fazer uma candidatura à universidade.

A terceira temporada de The Boys estreou em Junho de 2022, também no catálogo da Prime Video, e ainda se aguarda a data de estreia da quarta temporada, já confirmada.

Prime Video. Estreia a 29 de Setembro

