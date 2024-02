Em meados da década passada, os media deram bastante atenção à história de uma mulher tunisina chamada Olfa Hamrouni. Divorciada de um marido que não a tratava bem, Olfa viu duas das suas quatro filhas, as mais velhas, desaparecerem de casa e deixarem o país após terem sido radicalizadas por jihadistas, e juntarem-se às forças do Estado Islâmico (EI). Uma delas casou-se com um dirigente desta organização, depois morto em combate, e teve uma filha dele. As duas raparigas acabaram por ser presas pelos militares da Líbia que lutavam contra o EI e estão presas neste país, juntamente com a criança. Olfa e as outras duas filhas esperam que elas possam um dia ser extraditadas para a Tunísia. A cineasta Kaouther Ben-Hania queria rodar um documentário sobre Olfa Hamrouni e as suas filhas, mas furtando-se às convenções e rotinas do formato, e ao que considerava ser o “condicionamento” da mulher pelos jornalistas com quem tinha já contactado e a quem tinha dado entrevistas. O seu filme Quatro Filhas é, por isso, um arriscado híbrido de realidade, ficção e reconstituição dramatizada, em que Olfa participa, assim como uma actriz que a interpreta. As suas duas filhas mais novas também aparecem, e as duas mais velhas que estão presas na Líbia são personificadas por duas actrizes muito parecidas com elas. Há alturas em que nos sentimos algo baralhados, e em que nos interrogamos se o formato narrativo heterogéneo escolhido por Ben-Hania não terá cobrado algum tributo emocional mais pesado sobre Olfa e as duas filhas que não a deixaram, Eya e Tayssir. Por outro lado, estas, tal como a mãe, revelam-se muito articuladas, sensíveis, expressivas e empáticas, falando abertamente e, por vezes, com muita graça e bastante desassombro, sobre a sua vida familiar e íntima, a relação entre as irmãs (todas muito bonitas e gaiatas) e com Olfa, e a condição das mulheres de duas gerações, com alguns valores partilhados mas aspirações e ideias diversas, num país como a Tunísia, que era aceitavelmente laico até à eclosão da chamada Primavera Árabe. Embora Quatro Filhas não explique bem de que forma, quando e por quem é que as duas raparigas mais velhas foram radicalizadas e decidiram juntar-se ao EI, o filme deixa bem claro o efeito catastrófico da Primavera Árabe sobre sociedades e famílias nos países em que se deu. Com o seu formato excêntrico e complicado, e os seus defeitos e lacunas, Quatro Filhas acaba por conseguir contar a história trágica de uma mãe árabe e do seu quarteto de filhas, separadas pelos ventos mais implacáveis da história deste século. O filme é candidato ao Óscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem.