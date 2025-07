‘Sei o que Fizeste no Verão Passado’: o assassino do gancho não desiste

No final dos anos 90 e no início deste século, Kevin Williamson era um dos argumentistas mais prolíferos, populares e solicitados em Hollywood, e mais dedicados ao thriller de terror, ao fantástico e à ficção científica. Williamson escreveu, então, entre outros, filmes como Gritos (1996) e Gritos 2 (1997), de Wes Craven, Mistério na Faculdade (1998), de Robert Rodriguez, Amaldiçoados (2005), também de Wes Craven, criou a série Dawson’s Creek (1998-2003) e assinou o argumento e a realização do muito curioso – embora também muito maltratado pela crítica –, O Rapto da Senhora Tingle (1999), com Helen Mirren no papel principal, o de uma exigente professora de liceu que entra em conflito radical com uma aluna finalista.

Um dos maiores sucessos de Kevin Williamson nessa altura foi Sei o que Fizeste no Verão Passado (1997), de Jim Gillespie, um teen slasher um pouco menos convencional e bastante menos sangrento do que o habitual neste subgénero do terror. É a história de quatro adolescentes que uma noite, de volta da praia, atropelam uma pessoa na estrada. Em pânico, e depois de outro amigo do grupo ter passado por eles de carro, os jovens decidem atirar o corpo ao mar, embora o homem ainda dê sinais de vida. O quarteto jura nunca mais falar no que aconteceu e cada um deles segue o seu caminho. Um ano mais tarde, uma das raparigas recebe uma carta anónima em que se lê apenas: “Sei o que fizeste no Verão passado”. E a seguir, uma figura vestida com um chapéu e um oleado de pescador começa a matar os membros do grupo, começando pelo amigo que os cruzou na estrada um ano antes.

Sei o que Fizeste no Verão Passado foi um grande sucesso comercial, lançou as carreiras dos seus quatro principais intérpretes, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr., deu nova seiva ao anémico slasher de adolescentes – e foi abundantemente gozado, três anos mais tarde, em Scary Movie – Um Susto de Filme (2000), de Keenen Ivory Wayans. Em 1998, apareceu a inevitável continuação, Ainda Sei o que Fizeste no Verão Passado, de Danny Cannon, na qual Kevin Williamson não esteve envolvido, mas que voltou a portar-se muito bem nas bilheteiras.

Foi preciso esperar até 2006 para aparecer um terceiro filme, Vou Sempre Saber o que Fizeste no Verão Passado, de Sylvain White, com o mesmo enredo do original, um novo grupo de adolescentes e o assassino do gancho, e que foi directamente para home vídeo. Em 2021, foi a vez de uma série em streaming com o título da fita original e uma história igual, e que teve vida muito breve. Mas não ficámos por aqui. Assim como a série de filmes Gritos foi recentemente retomada (o próprio Kevin Williamson irá, em 2026, realizar Gritos 7), surge agora também um novo Sei o que Fizeste no Verão Passado, desta vez rodado por uma mulher, Jennifer Kaytin Robinson, que também se encarregou do argumento, a meias com Sam Lansky.

DR Sei o que Fizeste no Verão Passado

Segundo os produtores e a realizadora, este filme é a continuação do segundo, Ainda Sei o que Fizeste no Verão Passado, e não um remake do primeiro, sendo também o quarto da franchise iniciada há quase 30 anos. O enredo passa-se precisamente 27 anos depois dos acontecimentos de Sei o que Fizeste no Verão Passado, e no mesmo local. Cinco adolescentes atropelam uma pessoa, vêem-se livres do corpo e não dizem a ninguém o que sucedeu, começam a receber mensagens anónimas ameaçadoras e a ser perseguidos por um assassino que usa um gancho. Aterrorizados, entram então em contacto com os dois sobreviventes dos acontecimentos dos dois filmes anteriores, o que marca o regresso de Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. à franchise.

Será desta, quase três décadas depois, que as suas personagens vão finalmente sucumbir ao assassino do gancho, ou irão escapar mais uma vez? E será este um mero imitador dos primeiros, ou uma figura sobrenatural e imortal? As respostas serão (talvez) dadas em Sei o que Fizeste no Verão Passado.