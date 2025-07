O título deste filme de Matt Shakman, O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (estreia-se esta semana) induz em erro, sobretudo os menos atentos a estas coisas dos comics de super-heróis e do cinema. Estes não são, de forma alguma, os primeiros passos das quatro super-personagens criadas em 1961 para a Marvel por Stan Lee e Jack Kirby, seja nos filmes, seja na televisão, seja na animação, ou mesmo na rádio (em 1975, houve uma adaptação radiofónica das aventuras do Quarteto Fantástico, e quem deu voz ao Tocha Humana foi... Bill Murray, então um quase desconhecido que se preparava para entrar no Saturday Night Live, e iniciar a sua caminhada para a fama).

Com efeito, o Quarteto Fantástico – Sr. Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana, A Coisa – já foi protagonista de quatro séries de desenhos animados na televisão, entre 1967 e 2006, e de nada mais, nada menos, do que quatro filmes de longa-metragem em imagem real. O primeiro, The Fantastic Four, data de 1994, foi produzido por Roger Corman e nunca se estreou comercialmente, por questões relacionadas com direitos, e só pode ser visto em versão pirata; o segundo, Quarteto Fantástico, feito em 2005, teve uma continuação em 2007, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado; finalmente, em 2015, surgiu Quarteto Fantástico, um reboot da fita de 1994. As críticas destes três filmes não foram boas, mas os dois primeiros portaram-se bem nas bilheteiras (ao contrário da versão de 2015, que falhou com estrondo).

A ideia de mais um filme com os super-heróis concebidos por Lee e Kirby surgiu em 2019, quando os direitos das personagens voltaram a ser da Marvel, com a compra da 21st Century Fox pela Walt Disney, também proprietária daquela. Tendo em conta o fracasso comercial da fita de 2015, a ideia agora era fazer uma fita centrada nos filhos do Sr. Fantástico e da Mulher Invisível, e em que apareceriam também o Tocha Humana e A Coisa, mas após várias mexidas, o argumento de O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, que se estreia esta semana, acabou por assumir características mais convencionais. Assim, o enredo passa-se quatro anos depois dos membros do grupo terem adquirido os seus superpoderes, “para evitar voltar a contar a história original”, nas palavras do realizador, Matt Shakman (e daí o “Primeiros Passos” do título).

Marvel Studios Vanessa Kirby

Depois de se ter falado em actores como John Krasinski, Emily Blunt, Adam Driver, Emma Stone ou Jake Gyllenhaal, entre outros, para interpretarem os quatro papéis principais, as personagens acabaram por ficar entregues a Pedro Pascal (Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (A Coisa). Julia Garner (Surfista Prateado) e Ralph Ineson (Galactus) completam o elenco principal. Natasha Lyonne, Mark Gatiss e Paul Walter Hauser também aparecem em O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos. E não falta o fiel robot dos quatro super-heróis, e assistente do Sr. Fantástico nos seus trabalhos científicos, H.E.R.B.I.E., com a voz de Matthew Wood. Consta ainda que Robert Downey Jr. poderá também ter uma brevíssima aparição no filme, no papel do supervilão Doutor Doom.

A acção de O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos passa-se nuns anos 60 retrofuturistas, no planeta Terra paralelo chamado Terra-828. Os nossos quatro super-heróis vão ter que proteger o seu mundo de uma poderosa entidade cósmica, Galactus, que consome planetas para manter a sua energia vital, e do seu arauto, o Surfista Prateado. A Marvel deposita muita esperança neste regresso aos cinemas do Quarteto Fantástico, dez anos depois do último filme. O orçamento de O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos foi de mais de 200 milhões de dólares. Se a fita triunfar nas bilheteiras, é quase certo que os quatro super-heróis continuarão a seguir em frente, e a passos largos.

