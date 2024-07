‘The Bear’: qual a receita para o sucesso?

Se ainda não viu a primeira e a segunda temporada de The Bear, volte mais tarde. Para quem ficou, revisão da matéria dada: o premiado chef Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) herda o restaurante de família após o suicídio do irmão Michael. E regressa a Chicago, trocando o fine dining por uma casa onde o italian beef, uma sanduíche típica de Chicago, é rei. Na primeira temporada assistimos às tentativas de Carmy em corrigir a má gestão e as dívidas – com a ajuda da nova sous chef Sydney (Ayo Edebiri) e a resistência de Richie (Ebon Moss-Bachrach), o melhor amigo de Michael – terminando com o anúncio do fecho do The Beef para dar lugar ao The Bear. Na segunda temporada acompanhamos os bastidores da renovação do espaço para a criação desse novo restaurante, culminando na abertura das portas para uma primeira experiência. Mas nem tudo está bem, mesmo quando acaba bem.

Nesta terceira temporada, a Disney+ revela que “a busca pela excelência culinária vai levar a equipa a novos patamares e a reforçar os laços que mantêm o restaurante unido”, numa fase em que todos têm de voltar a dar tudo para “atingir um nível de serviço superior” e numa indústria onde “nunca se está em terra firme”. Ao contrário das séries mais bem sucedidas da actualidade, não costuma passar assim tanto tempo entre as diferentes temporadas de The Bear, que estreiam à cadência de uma por ano. É certo que não há uma pós-produção particularmente intrincada, ao contrário, por exemplo, de House of The Dragon (e nem vamos começar a dissertar sobre Stranger Things). Mas há muitos menus para desenvolver e personagens para explorar.

©FX Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, em 'The Bear' (T3)

O primeiro episódio estreou nos EUA a 26 de Junho (no streaming da Hulu) e chega à Disney+ em Portugal apenas a 17 de Julho, um atraso que tem sido norma nas temporadas anteriores, embora desta vez com uma diferença mais curta. São dez novos episódios, com a história a arrancar pouco tempo depois do fim da segunda temporada, como explica aos jornalistas o actor Ebon Moss-Bachrach, numa conferência internacional por videochamada. “O Richie foi exposto a uma forma mais evoluída de ser e acho que ele vê um caminho a seguir. Mas uma coisa é ver o caminho e outra coisa é percorrê-lo. Então, acho que, como qualquer tipo de crescimento pessoal, é um movimento para a frente e para trás e não há um caminho claro e unidireccional”, descreve, referindo-se ao ponto da situação do seu personagem.

A complexidade da construção de cada um dos personagens é um dos ingredientes secretos da receita para o sucesso da série, que balança entre o drama e a comédia e em que todos lidam de alguma forma com sentimentos de luto. Na mesma conferência, Ayo Edebiri diz mesmo acreditar que esse é um dos “fios condutores da produção”, sendo “tratado por diferentes personagens de diferentes maneiras nesta temporada”. Moss-Bachrach concorda que o luto é “um dos pontos fortes da série” e justifica: “Uma das razões pelas quais [a série] se conectou com tantas pessoas é que o luto é o rio que corre através de todos nós, é uma das únicas coisas comuns que todos partilhamos na experiência humana. Isso continua presente no enredo e cada um lida com isso à sua maneira. Ou não”. Por exemplo, Jeremy Allen White revela que, na terceira temporada, Carmy “continua a fazer o que ele faz melhor: evitar todos os problemas que tem”, enterrando-se no trabalho. Ao mesmo tempo, “desafia-se a si mesmo e, ao fazer isso, desafia todos em seu redor”, uma forma de estar que diz ser “difícil de conviver”, como temos vindo a assistir ao longo das temporadas.

©FX Ebon Moss-Bachrach, em The Bear (T3)

Sem contexto, pareceria que estamos perante um drama puro e duro, só que não. Há, de facto, elementos de comédia e, de resto, The Bear tem concorrido aos prémios na categoria Comédia, o que gerou alguns levantares de sobrancelhas. Mas, como bem explica Moss-Bachrach, ”também encontramos riso no luto” e The Bear “transborda vários tipos do espectro de comportamento”.

Uma das revelações do trailer para a nova temporada é a proposta de parceria que Carmy oferece a Sydney. Edebiri revela que o impacto desta proposta na sua personagem e o que isso significa para a relação profissional entre os dois acaba por ser “muito mais caótico do que ela poderia ter idealizado antes de começarem a trabalhar juntos”. Allen White explica o gesto de Carmy: “Ele não é o melhor comunicador, mas muitas vezes faz uma espécie de grande gesto como este para tentar comunicar com a Syd ou com a cozinha ou com quem quer que seja. E acho que essa é a forma dele se aproximar [...] Vamos ver como isso afecta a relação”.

E se Ayo Edebiri realizou o último episódio da segunda temporada, Matty Matheson (que interpreta Neil Fak, função que acumula com produtor executivo) é co-argumentista do primeiro da terceira. Na vida real, ele é mesmo chef e a sua personagem tem tido cada vez mais destaque no enredo, funcionando também como uma espécie de comic relief. Sobre a passagem para a criação de um guião, o actor recorda um pouco da sua experiência. “Há pequenas coisas que absorvemos ao longo da vida e é isso que te faz ser quem és, o bom e o mau. Na escola de culinária, tive um chef que nos contou sobre como 30 chefs fizeram dele quem ele era e contou-me esta história de trabalhar por toda a Europa. Acho que adquirir essas pequenas habilidades ao longo do caminho – e nunca parar de aprender – e as pessoas que te rodeiam, é o que te constrói. E queríamos contar a história de como o Carmy foi moldado dessa maneira.”

Disney+. Estreia a 17 de Julho (T3)

