As 10 melhores séries de 2024

A série criada por John Hoffman e Steve Martin brinca com a improbabilidade. A improbabilidade de haver um homicídio no mesmo condomínio a cada temporada. É, aliás, uma das graças do argumento, até porque uma das personagens secundárias (olá, Jackie Hoffman) costuma comentar isso mesmo. Mas se o enredo liderado por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short nos prendia ao ecrã sem mais nada a acrescentar, numa fórmula que mistura o género whodunnit com a moda dos podcasts de true crime, a quarta temporada conseguiu a proeza de ser a melhor até ao momento. E terá sido, quiçá, a melhor temporada do ano. De todas. Muito porque, na televisão, fez-se uma homenagem ao cinema. Por um lado, o trio vê-se envolvido na produção de um filme inspirado no seu podcast, com Eugene Levy, Zach Galifianakis e Eva Longoria a interpretarem versões alternativas deles próprios. Por outro, a cada episódio há uma referência a um clássico do cinema, a começar no título, de Era Uma Vez no Oeste a O Casamento do Meu Melhor Amigo, ligando-os com a narrativa. E se as estrelas convidadas a cada temporada são, desde o início, um dado adquirido e apreciado, desta vez tivemos mesmo direito a uma luta entre as personagens de Meryl Streep e Melissa McCarthy. Tentem superar isso.

Disney+