É a mais sangrenta fuga da prisão em Portugal e vai ser contada numa série

Faustino Cavaco ficou para a história como o principal protagonista da mais sangrenta fuga de uma prisão em Portugal. Quase quatro décadas depois, o seu caso inspira a nova série de Ivo M. Ferreira, realizador de Águas Mil (2009) e Cartas da Guerra (2016) que se iniciou nas lides da televisão com Sul (2019). O Americano adopta para título a alcunha de Faustino e conta a sua história em oito episódios. Estreia na RTP1 a 2 de Dezembro, após ter passado pelo LEFFEST – Lisboa Film Festival, onde foram mostrados quatro episódios.

Muitos anos antes da inusitada fuga do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, em Alcoentre, teve lugar uma outra, recordada como a mais sangrenta alguma vez ocorrida em Portugal. Em 1986, seis homens fugiram da cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola, deixando para trás três guardas prisionais mortos. O mais mediático protagonista chamava-se Faustino Cavaco, a quem chamavam o Americano, membro de um gangue liderado por Tomé Bárbara, o Doutor, grupo responsável por mais de vinte assaltos a bancos e conhecido como FP-27. Faustino Cavaco, carpinteiro de profissão, acabaria condenado a 19 anos de prisão pelo homicídio de um dos seus cúmplices, um agente da PSP, a pena que estava a cumprir antes da aparatosa fuga.

©APM - Actions Per Minute João Estima e Ivo Canelas, em 'O Americano'

Uma das fontes de inspiração para o argumento de O Americano, assinado por Ivo M. Ferreira, Bruno Vieira Amaral e Hélder Beja, foi o livro Vida e mortes de Faustino Cavaco (Edição Heptágono, 1989), escrito na primeira pessoa com a colaboração do jornalista Rogério Rodrigues (1947-2019), pai do actor e encenador Tiago Rodrigues.

Liderado por João Estima, actor que interpreta o Americano, no elenco encontramos também Ivo Canelas, no papel do Doutor, e ainda Vera Moura, Adriano Luz, Jani Zhao, Carloto Cotta, Gonçalo Waddington, Adriano Carvalho, Isac Graça ou Ana Bustorff. A produção é da APM – Actions Per Minute.

RTP1 e RTP Play. Estreia a 2 de Dezembro às 21.00

