Uma visita ao LEFFEST em 10 filmes

Um programa especial sobre a Palestina e outro sobre os 100 anos da morte de Franz Kafka, duas sessões dedicadas à história e à cultura do Líbano, os filmes e telefilmes inéditos de Michael Haneke e retrospectivas do cineasta espanhol Jonás Trueba, da francesa Patricia Mazuy e do português Miguel Gomes são alguns dos destaques da edição deste ano do 18.º LEFFEST – Lisboa Film Festival, que decorre entre 8 e 17 de Novembro, nos cinemas São Jorge e Nimas, Teatro Tivoli, MUDE – Museu do Design e da Moda, Teatro do Bairro e Liceu Camões. Fiel à sua vocação interdisciplinar no campo das artes, o LEFFEST volta a propor igualmente exposições, cine-concertos, sessões especiais de séries e filmes, exposições, lançamento de livros, uma Noite de Poesia, um Encontro Internacional de Escolas de Cinema, conversas, masterclasses e debates, contando com muitos convidados portugueses e internacionais. A Competição Oficial inclui 12 filmes que competem pelo Grande Prémio NOS. Percorremos toda a programação e seleccionámos uma dezena de sugestões.

