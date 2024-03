O melhor do cinema alternativo em Lisboa

"Uma ideia na cabeça e uma câmara na mão". A expressão é do brasileiro Glauber Rocha (1939-1981), cineasta perseguido durante a ditadura militar do país e que esteve presente no 25 de Abril de 1974, onde participou no primeiro filme colectivo português, as Armas e o Povo. Uma produção que é recordada do documentário Os Cravos e a Rocha (2016), de Luísa Sequeira, em exibição nesta mostra. São muitas as sessões que compõem o programa, com destaque para o clássico Belarmino (1963), de Fernando Lopes; ou o documentário O Que Podem As Palavras 2022, de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, sobre o livro Novas Cartas Portuguesas, onde as "três Marias" contam a sua história.

+ Da música à arte urbana, a Amadora dá palco à liberdade