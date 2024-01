Jodie Foster e Kali Reis entram no quarto escuro de ‘True Detective’

Começou com Matthew McConaughey e Woody Harrelson, continuou com as duplas Colin Farrell e Rachel McAdams, e Mahershala Ali e Carmen nas duas temporadas seguintes. Agora, cinco anos depois, está de regresso com a veterana Jodie Foster e a quase estreante Kali Reis a assumir as rédeas do elenco de True Detective: Night County. Na quarta temporada da série antológica de detectives, viajamos até à escuridão do Inverno no Alasca, 150 milhas a norte do Círculo Polar Árctico, onde uma equipa de cientistas – que investiga a biologia e a geologia do Árctico e os impactos das alterações climáticas – desaparece de uma estação onde trabalha na busca de um extinto microorganismo. Uma investigação que está ela própria envolta em algum mistério que se junta ao que as autoridades têm de descortinar. Em particular, duas agentes ao serviço de uma pequena e remota comunidade fictícia chamada Ennis. Estreia a 15 de Janeiro na HBO Max.

Uma década após a estreia da primeira temporada de True Detective, considerada a melhor até ao momento, está à porta a estreia da quarta ronda, que poderá recuperar o sucesso original, já que a segunda e terceira temporadas não convenceram a crítica. Em True Detective: Night County, a primeira temporada a merecer um subtítulo, a criadora é a cineasta mexicana Issa López, que substitui Nic Pizzolatto e assume também o argumento e a realização de todos os episódios, num elenco igualmente liderado por mulheres. Numa entrevista à Variety em Novembro passado, Issa López explicou que nesta temporada quis criar um “espelho negro” da primeira temporada. “Onde True Detective é masculino e suado, Night Country é frio, escuro e feminino”, descreveu.

©DR Jodie Foster, em True Detective: 'Night County'

True Detective: Night County marca a estreia de Jodie Foster à frente da câmara de uma produção para televisão, se não contarmos o facto de ter emprestado a voz a um episódio de Os Simpsons, a um de Frasier e a outro de Ficheiros Secretos. E tem sido um ano bom para a actriz vencedora de Óscares pelos inesquecíveis papéis em Os Acusados (1989) e O Silêncio dos Inocentes (1992), muito por culpa da sua prestação em Nyad (2023), ao lado de Annette Bening. Foster é também realizadora e tem sido convidada a trabalhar em episódios de séries como Tales From The Loop, Black Mirror, Orange is The New Black ou House of Cards. Em True Detective: Night County volta a vestir as botas da autoridade, como fez brilhantemente em O Silêncio dos Inocentes, agora com mais maturidade e no papel da chefe da polícia local Liz Danvers. Do outro lado do espectro temos Kali Reis, lutadora de boxe profissional e ex-campeã do mundo que começou a lutar por um lugar na representação com os filmes Catch the Fair One (2021) – que lhe valeu algumas nomeações em prémios do cinema – e Black Flies (2023). Descendente de cabo-verdianos e nativo-americanos, interpreta Evangeline Navarro, uma agente da polícia estatal e uma nativo-americana do povo inupiate.

Neste enredo, oito cientistas desaparecem da Estação de Pesquisa Árctica de Tsalal e Liz Danvers lidera a investigação que arranca em pleno solstício de Inverno, altura que marca o início da chamada “longa noite” nas regiões mais próximas do Pólo Norte. Ao mesmo tempo, Evangeline Navarro, que trabalhou no departamento de polícia de Ennis, suspeita que este mistério está relacionado com um assassínio por resolver que não consegue esquecer e tenta convencer a antiga chefe a trabalharem juntas, formando assim mais uma dupla de investigação, um clássico de True Detective. A história vai sendo polvilhada com sugestões de elementos sobrenaturais (como aconteceu na primeira temporada) relacionados com lendas locais e que vão tornando a investigação ainda mais obscura nesta longa noite.

É importante destacar a presença de Foster neste elenco, numa altura em que Nyad lhe valeu algumas nomeações como actriz secundária, com destaque para os Globos de Ouro e Critics Choice Awards (e vamos ver como corre nos Óscares), cerca de duas décadas após ter participado em rondas de prémios, ou seja, desde a sua prestação em Nell, que também lhe valeu uma nomeação ao Óscar (uma das duas que não venceu, a par de Taxi Driver). Em entrevista ao programa CBS Sunday Morning, a actriz, hoje com 61 anos, confessa que não esperava voltar a representar “tantas vezes como agora”. “Já não é o meu tempo, é tempo de apoiar outras pessoas e eu tenho algo para contribuir, porque tenho experiência, tenho sabedoria, mas não tenho de desempenhar o mesmo papel que desempenhava quando tinha 20 e poucos anos”, disse Foster, que tem resistido a aceitar papéis. “Às vezes passo por anos em que simplesmente não quero representar durante algum tempo, não encontro nada. Leio um guião perfeitamente bom sobre uma coisa perfeitamente boa em que devia estar interessada e simplesmente não quero saber”. Desta vez quis e contracena com outros veteranos que também aceitaram integrar este elenco, como Fiona Shaw (Harry Potter, Killing Eve), Christopher Eccleston (Doctor Who) ou John Hawkes (Despojos de Inverno, Três Cartazes à Beira da Estrada).

HBO Max. Estreia a 15 de Janeiro

