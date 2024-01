Globos de Ouro. Sucesso para ‘Succession’ e dia da vitória para ‘Oppenheimer’

Atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, os Globos de Ouro distinguem os melhores do ano na área da televisão e cinema. Na noite deste domingo (madrugada em Lisboa), foram entregues pela 81.ª vez em Los Angeles. No que à sétima arte diz respeito, foi Oppenheimer que se destacou, conquistando cinco dos oito Globos para os quais estava nomeado: Filme Dramático, Realização (Christopher Nolan), Actor (Cillian Murphy), Actor Secundário (Robert Downey Jr.) e Banda Sonora Original (Ludwig Göransson). Na arte da televisão, foi Succession a vencedora da noite: das nove nomeações, oito das quais para o elenco, a história da HBO sobre a família Roy ganhou quatro, todas no campeonato das séries dramáticas – Actriz (Sarah Snook), Actor Secundário (Matthew MacFadyen), Actor (Kieran Culkin) e, claro, Melhor Série.

No cinema, destaque também para Pobres Criaturas, aclamado filme de Yorgos Lanthimos, que venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme – Musical ou Comédia, assim como o prémio para Melhor Actriz, pela prestação de Emma Stone. Recordamos que Carminho tem uma participação neste filme, onde aparece a cantar o fado. A estreia em Portugal está agendada para 25 de Janeiro. O filme Barbie, que chegou à cerimónia com nove nomeações, saiu com apenas duas vitórias: uma para Melhor Canção ("What Was I Made For?", de Billie Eilish e Finneas O'Connell) e outra para Melhor Blockbuster, uma das novas categorias desta edição dos prémios, a par de Melhor Performance num Espectáculo de Stand-Up, atribuída a Armaggedon, de Ricky Gervais.

Outra série que se destacou nos Globos de Ouro foi a popular The Bear, que venceu o prémio de Melhor Série – Musical ou Comédia, além dos Globos para as prestações de Jeremy Allen White (Melhor Actor) e Ayo Edebiri (Melhor Actriz). Destaque ainda para Beef, que conquistou todas as suas nomeações, nas categorias de minissérie: Actriz (Ali Wong), Actor (Steven Yeun) e Melhor Série Limitada ou de Antologia. Com cinco nomeações, a série Homicídios ao Domicílio saiu de mãos a abanar. Conheça a lista de nomeados e vencedores no site oficial dos Globos de Ouro.

A apresentação da gala esteve a cargo do comediante Jo Koy. No vídeo acima, pode ver o monólogo de abertura.

