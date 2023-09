Carminho canta o fado no novo filme de Yorgos Lanthimos

A fadista entra em ‘Poor Things’, o novo filme do cineasta grego, três vezes nomeado aos Óscares. No elenco há estrelas como Emma Stone, Mark Ruffalo ou Willem Dafoe.

Poor Things, uma adaptação do premiado livro do escocês Alasdair Gray, estreia-se esta segunda-feira, no Festival Internacional de Cinema de Veneza – onde está nomeado para o Leão de Ouro. O elenco conta com vários actores conhecidos, como Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rammy Youssef e Jerrod Carmichael, mas há um momento que será especial para o público português. A fadista Carminho foi convidada para fazer uma interpretação inédita de “O Quarto”.

O realizador é Yorgos Lanthimos, nomeado aos Óscares pelo seu trabalho nos filmes A Lagosta (pelo Argumento) e A Favorita (Realização e Filme), que dirige esta história sobre Bella Baxter (Emma Stone), uma jovem ressuscitada pelo Dr. Godwin Baxter, um cientista muito pouco ortodoxo – ecoando o romance Frankenstein, de Mary Shelley. Mas a curiosidade e o desejo de ter mais mundo, levam Bella a escapar, na companhia do advogado Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), começando uma turbulenta aventura de libertação. O argumento foi adaptado por Tony McNamara, que trabalhou com Lanthimos em A Favorita e também integrou a lista de nomeados ao Óscar.

A participação de Carminho acontece ao vivo no set de filmagens, onde a artista portuguesa partilha um momento com Emma Stone, enquanto canta e toca guitarra portuguesa. “Esta participação nasce de um convite que Yorgos Lanthimos me faz para uma pequena aparição a cantar o fado. Escolhemos juntos o tema que tem uma letra da minha autoria ["O Quarto"], para uma composição tradicional. Quando nos reunimos por Zoom, ele acabou por me desafiar a ser eu a tocar a guitarra portuguesa. Algo que me surpreendeu, mas, depois de muito trabalho, deixou-me imensamente feliz. A gravação foi feita ao vivo no set e foi muito emocionante. Na cena, canto e toco numa intensa troca de olhar com Emma Stone”, explica Carminho, citada pela sua agência, a Arruada.

A estreia no circuito comercial está marcada para 8 de Dezembro nos Estados Unidos, e para 12 de Janeiro de 2024 no Reino Unido, mas ainda não foi anunciada a data de estreia em Portugal.

