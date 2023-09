Nova série de animação portuguesa leva o humor à ‘Nuvem’

Seis avatares digitais foram abandonados pelos criadores na nuvem, ficando no limbo entre a recuperação e a eliminação absoluta. É esta a premissa da série de animação Nuvem, uma produção portuguesa que se estreia a 22 de Setembro às 22.10 nos canais FOX e FOX Comedy.

Os actores Rita Blanco, José Raposo, Luís Franco-Bastos, Carolina Amaral, André Cabral e Deborah Kristal são os principais nomes do elenco, aos quais se juntam três novos talentos escolhidos através do primeiro casting de avatares feito para televisão em Portugal: Carla Duarte, Jovana Teles e Márcio Domingos.

Em comunicado, a FOX revela que Carolina Amaral é Zoe_19, uma avatar em negação que no primeiro episódio é “recebida pelos seus companheiros de reabilitação”, como Vanda Val (Rita Blanco), “uma avatar cancelada e desbocada”; Orlando Boomer (José Raposo), um avatar “desactualizado que remonta aos tempos do ADSL”; Ana_B Oficial (Jovana Teles), uma “wanna be de influencer”; Agente 404 (André Cabral), ex-avatar de um hacker; e o traumatizado Sticker, que não tem voz, nem movimentos. Os papéis de Luís Franco-Bastos, Deborah Kristal, Carla Duarte e Márcio Domingos ainda não foram revelados.

Criada a partir de uma ideia original da The Walt Disney Company Portugal, a série conta com argumento de Ana Correia aka Peperan (Casa do Cais), Diogo Lima e Manuel Cardoso e foi produzida pela Playground Production Company e pelo estúdio de animação Dialogue. Nuvem terá um total de seis episódios, cada um com a duração de quatro minutos, e após o dia de estreia, uma segunda-feira, os restantes episódios serão emitidos sempre à sexta-feira, no mesmo horário.

FOX e FOX Comedy. 22 de Setembro (estreia) 22.10

