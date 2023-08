Viver na garagem: série imagina um futuro próximo, inspirado na crise da habitação

Produção norueguesa que se destacou no Festival de Cinema de Berlim chega a Portugal com título em inglês. ‘The Architect’ é uma obra distópica em torno da crise da habitação e estreia na Filmin a 5 de Setembro.

Aos 29 anos, Julie é uma mulher solteira, sem filhos e sem dinheiro. E é também uma cidadã norueguesa que não consegue um empréstimo bancário para comprar casa. Estagiária num conceituado atelier de arquitectura, consegue arrendar um espaço num parque de estacionamento subterrâneo, espaços cada vez mais vazios após o desaparecimento dos carros das cidades. Oslo, num futuro não muito distante, é o cenário da série The Architect, produção norueguesa com Eili Harboe no papel de Julie, actriz que integrou o elenco de Succession, onde interpretou a personagem Ebba.

Com um total de quatro episódios, The Architect foi, em Fevereiro, uma das sete séries nomeadas para o novo prémio atribuído pelo Berlinale - Festival Internacional de Cinema de Berlim, tendo recebido uma Menção Honrosa. O Berlinale Series Award foi para As Boas Mães, que estreou na Disney+ no passado mês de Abril. A série marca a estreia dos argumentistas Nora Landsrød e Kristian Kilde e também do realizador Kerren Lumer-Klabbers, que até então se tinha dedicado à criação de curtas-metragens.

No site oficial do Berlinale, lê-se que The Architect tem um “humor sardónico” e “retrata um futuro hipergentrificado em que não existem lugares públicos nem oportunidades de ascensão social sem abdicar da integridade física ou psicológica.” Neste enredo, quando um grande projeto para construir mil apartamentos no centro de Oslo é posto a concurso, Julie desenvolve uma ideia: converter os parques de estacionamento subterrâneos em habitação, num futuro não muito longínquo onde consta que a cidade de Berlim já tem mais pessoas a viver no subsolo do que acima dele. E num mundo onde “as rendas médias há muito que se tornaram incomportáveis para a maioria dos trabalhadores”.

Filmin. Estreia a 5 de Setembro

