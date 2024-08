‘Foi Sempre a Agatha’, ‘A Amiga Genial’ e outras séries para ver em Setembro

É o mês do regresso às aulas e, para muitos, o regresso ao trabalho. Mas Setembro é também marcado pelo regresso de velhos amigos no pequeno ecrã. É o caso de Daryl Dixon, um dos heróis do universo The Walking Dead que ganhou um spin-off só para ele: The Walking Dead: Daryl Dixon estreia finalmente em Portugal. De regresso está também Frasier, amigo de infância para muitos telespectadores, ou Dwight Mandredi, o mafioso de Tulsa King, interpretado pelo rei da acção, Sylvester Stallone. Destaque também para o retorno da actriz Kathryn Hahn ao papel de Agatha Harkness, em Foi Sempre a Agatha, após ter convencido em Wandavision. E há mais. Estas são as 12 séries que não queremos perder em Setembro.

