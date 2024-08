A indústria da moda dos anos 90 vai desfilar no Disney+

Anna Wintour, Hamish Bowles, Edward Enninful e Tonne Goodman, editores da revista Vogue, são os mestres de cerimónias de In Vogue: Anos 90, série documental britânica que recua aos anos 1990 para recordar alguns dos momentos mais marcantes da década na indústria da moda. Os primeiros três episódios chegam ao Disney+ a 13 de Setembro e os restantes três estreiam no dia 20 do mesmo mês.

Além dos editores da Vogue, o documentário conta com a participação de muitos nomes conhecidos, incluindo cinco das mais populares supermodelos dos anos 1990, conhecidas como o grupo das Big Six: Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer e Kate Moss, ficando apenas Christy Turlington de fora desta zona de comentários (embora tenha participado na série documental The Super Models, estreada na Apple TV+ em Setembro do ano passado).

A música, o cinema ou a política encontram também espaço no desenrolar desta história, descrita pela Disney como “uma viagem emocionante por vários continentes e por uma década que mudou a moda de forma definitiva”. De Hollywood à Met Gala, do hip-hop ao grunge, cada um dos episódios promete abordar um “momento determinante” da década das supermodelos.

Baz Luhrmann, Gwyneth Paltrow, Hillary Clinton, Jean Paul Gaultier, Kim Kardashian, Mary J. Blige, Nicole Kidman, Missy Elliott, Stella McCartney, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Vera Wang ou Victoria Beckham são apenas alguns dos nomes que participam nesta série documental, co-produzida pela produtora Raw e a Vogue Studios.

Disney+. Estreia a 13 (Ep. 1-3) e 20 de Setembro (Ep. 3-6)

