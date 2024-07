‘The Boys’ vai ter uma prequela (de “perder a cabeça”, dizem os produtores)

Depois dos spin-offs Gen V e The Boys Apresenta: Diabólico, a Prime Video continua a expandir o universo de uma das suas séries mais bem sucedidas, The Boys. Vought Rising recua no tempo até à década de 1950 para revelar um mistério ligado à fundação da Vought, a poderosa empresa de entretenimento que gere super-heróis, em particular Os Sete, o grupo de proa de lendários "supes".

"Estamos muito entusiasmados por anunciar a próxima série do mundo de The Boys. A narrativa vai centrar-se num misterioso assassinato relacionado com as origens de Vought nos anos 50, as primeiras façanhas de Soldier Boy e as manobras diabólicas de Stormfront, que se chamava então Clara Vought. Mal podemos esperar para vos fazer perder a cabeça e perturbar as vossas almas com esta saga lasciva e assustadora encharcada de sangue e Composto V", lê-se num comunicado da Prime Video, que cita o produtor executivo Eric Kripke, assim como o showrunner e produtor executivo da série, Paul Grellong.

A previsão para a data de estreia não foi revelada e pouco mais se sabe, a não ser o nome dos protagonistas Jensen Ackles (Sobrenatural), que veste o fato de Soldier Boy, e Aya Cash (Fosse/Verdon), no papel de Stormfront.

O spin-off Vought Rising sucede a Gen V, dedicado a uma nova geração de super-heróis; e a série de animação The Boys Apresenta: Diabólico, composta por pequenas histórias ambientadas no mesmo universo, produções que também estão disponíveis na Prime Video.

