Em ‘Salto de Fé’, Diogo Valsassina é um padre demasiado sincero

Ele anda de mota, ele toca guitarra, ele é padre. E não consegue mentir. Salto de Fé é a nova série da RTP1, na qual Diogo Valsassina interpreta um padre que é destacado para uma aldeia no interior de Portugal. Aí chegado, o sacerdote terá de lidar com uma comunidade pouco habituada a modernices e que receia que as suas confissões possam ser postas em causa pela sinceridade crónica do padre. Uma comédia “popular” portuguesa para ver a partir de 5 de Agosto.

Quando era mais novo, o padre Tiago perdeu a capacidade de mentir, na sequência de uma descarga eléctrica enquanto tocava guitarra. Mas o que à partida seria uma excelente qualidade para um homem de fé – e Tiago tem muita – acaba por ser uma característica arriscada para quem tem de ser o poço dos segredos do seu rebanho. Na fictícia aldeia de Provação (no mundo real, estamos em Castelo Novo, no Fundão, que integra a rede de aldeias históricas de Portugal), o jovem padre vê a sua fé posta à prova desde o primeiro minuto.

São 13 os episódios que serão emitidos de segunda a sexta-feira, às 21.00. No elenco, encontramos outras caras conhecidas, como Luísa Cruz, João Didelet, Jorge Mourato, Heitor Lourenço, Sofia Sá da Bandeira, João Lagarto, Pedro Giestas, Joaquim Nicolau ou Beatriz Godinho, entre muitos outros, numa produção que contou com a população de Castelo Novo para compor a figuração da população da aldeia. “A estruturação dos personagens é um padre contra uma aldeia, uma aldeia contra um padre. De alguma forma, todos aqueles personagens que vivem na aldeia têm a sua particularidade e a sua individualidade. Mas são um personagem colectivo enquanto personagem da aldeia. E é assim que funciona. O padre, não. O padre é alguém que está ali a tentar integrar-se e não consegue”, explica à Time Out o realizador Jorge Queiroga (Motel Valkirias), que integra a equipa da produtora SP Televisão.

“A comédia popular é eficiente, mas que tenha bom gosto”

Sobre o trabalho de realização no género comédia, Queiroga explica que deu primazia à representação, de uma forma “discreta e muito eficiente”, defendendo que a boa realização “é aquela que serve a história”. Para o realizador, “a comédia popular é uma comédia eficiente, sem preconceito, mas que tenha bom gosto”. Ou seja, que “seja bem representada, bem escrita e bem filmada”, de forma a ser “eficiente a comunicar com o público”. Por sua vez, Diogo Valsassina diz à Time Out que a comédia também “tem essa função de chegar a toda a gente”. O actor acredita que o selo de “popular” também está, neste caso, relacionado “com não ser só em Lisboa”, elogiando a “ajuda preciosa” das pessoas de Castelo Novo e sublinhando a importância de descentralizar.

A música original de Salto de Fé ficou a cargo de Toy, mas não é o único a dar música à história. O padre Tiago leva consigo a guitarra, um talento que Valsassina lhe empresta. Aliás, a guitarra que aparece na série é do próprio. “Aquela guitarra é única no mundo. Não foi de propósito para a série, mas mandei fazer no Algarve, pelo João Pessoa. E fiz questão de usar a guitarra que o João me fez nesta série”, conta.

©SP Televisão Diogo Valsassina, Jorge Mourato, João Didelet e Pedro Giestas

O actor já tinha trabalhado com Queiroga em produções como Flor Sem Tempo, Terra Brava e Belmonte e foi mesmo o nome do realizador que o fez aceitar o projecto, ainda antes de ler o argumento (que, já agora, é assinado por cinco pessoas: Gonçalo Ferreira, Ana Casaca, Inês Gomes, José Pinto Carneiro e Susana Romana). ”Eu gosto muito do Jorge, já gostava antes e fiquei a gostar ainda mais. É das pessoas em que mais confio para trabalhar em televisão. E, quando ele me disse que era uma coisa divertida, não tive qualquer tipo de dúvidas”, confessa Valsassina, que depois de ler os episódios e de estar pela primeira vez com o elenco percebeu “que estava aqui uma coisa especial e gira”.

Em relação ao seu personagem, descreve que, apesar de muito novo, é um padre “extremamente devoto” que acredita no bem das pessoas e que consegue levar o seu rebanho pelo caminho certo, apesar da hostilidade e de pecados que não estão propriamente à vista. “Sim, há muitos pecados escondidos na paróquia e à medida que a série vai avançando vão-se descobrindo ainda mais e são cada vez mais escabrosos, se assim pudermos dizer”, adianta. “Mas é um disparate pegado e o padre vai se ver envolvido em coisas que… se para uma pessoa normal seria estranho, para um padre ainda é pior.”

Salto de Fé. Estreia a 5 de Agosto às 21.00 (RTP1 e RTP Play)

