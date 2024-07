Netflix anuncia data de estreia de minissérie sobre Ayrton Senna

Em 1994, no Grande Prémio de San Marino, em Ímola (Itália), a morte de Ayrton Senna chocou o mundo. Com apenas 34 anos, o tricampeão de Fórmula 1 perdeu o controlo do carro em que seguia, morrendo num aparatoso acidente. A minissérie Senna recorda o seu percurso desde que começou a pilotar karts até esse trágico momento, e estreia a 29 de Novembro na Netflix.

Em 2010, estreou um documentário sobre a vida do piloto, uma produção que também dá pelo nome de Senna. Realizado por Asif Kapadia (o homem por detrás da série documental Robbie Williams, também na Netflix, ou do oscarizado Amy), o documentário recebeu vários prémios, incluindo dois BAFTA, nas categorias de Melhor Documentário e Melhor Edição. Mas Senna, a minissérie, é a primeira ficção inspirada na história de Ayrton Senna, que aqui é interpretado pelo actor brasileiro Gabriel Leone.

©Alan Roskyn/Netflix Matt Mella (Alain Prost) e Gabriel Leone (Ayrton Senna), em 'Senna'

São seis os episódios de Senna, uma criação do realizador e produtor Vicente Amorim que inclui outras personalidades que se cruzaram com Ayrton. Como os pilotos Alain Prost (interpretado por Matt Mella), Niki Lauda (Johannes Heinrichs), Nelson Piquet (Hugo Bonemer) e James Hunt (Leon Ockenden), ou Adriane Galisteu (Julia Foti) e Xuxa (Pâmela Tomé), ex-companheiras do piloto.

Senna é produzida pela Gullane, uma das principais produtoras do Brasil, e contou com o apoio da Senna Brands, empresa criada pela família para gerir o legado do piloto.

+ Em ‘Those About To Die’, Anthony Hopkins impera e Gonçalo Almeida brilha