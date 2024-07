Em ‘Those About To Die’, Anthony Hopkins impera e Gonçalo Almeida brilha

Enquanto aguardamos pela estreia do filme Gladiador II, podemos rebobinar cerca de 130 anos na história do Império Romano, que tem sempre muito pano para mangas e louros para coroas. Those About To Die é uma grande produção que recua ao ano 79 da dinastia Flaviana, altura em que o Coliseu de Roma começou a ser construído a mando do imperador Tito Flávio Vespasiano, o fundador desta dinastia. Roma era o centro de um poderoso e rico império, mas era também um centro de corrupção e decadência. Em particular, e tendo em conta o enredo da série, no universo dos jogos controlados por facções da alta sociedade. Até que o imperador teve a ideia de erguer o Coliseu de Roma, até hoje também conhecido como Anfiteatro Flaviano.

Verde, branca, vermelha e azul. Eram estas as cores das quatro facções que dominavam as corridas de cavalos no Circus Maximus, uma concorrida arena romana onde os melhores cavalos e cocheiros disputavam a vitória. Cada equipa respondia a ricos senhores que controlavam as corridas e que compunham as diferentes e coloridas facções – e é nestes bastidores que decorre grande parte da acção de Those About To Die. No submundo das competições, conhecemos Tenax, proprietário da mais lucrativa casa de apostas de Roma, um homem ambicioso que se movimenta na sombra dos poderosos.

A série tem dez episódios e a acção passa-se depois dos tempos de grande instabilidade que sucederam a morte do imperador Nero, quando o poder foi disputado por quatro generais. Quem acabou por ser aclamado, pelo seu próprio exército, foi Vespasiano, reconstruindo a cidade de Roma e iniciando a construção do Coliseu, numa tentativa de apaziguar a população e vendendo-o como um espaço pertencente a todos os cidadãos, afastando desta nova arena o controlo pelos quatro autoridades da aristocracia, como acontecia no Circus Maximus. Para governar, o imperador contava com a ajuda de dois filhos: Tito, um destemido militar, e Domiciano, um inteligente e matreiro político.

Se a história tem muito que se lhe diga, o elenco não fica atrás. No papel do imperador está o veterano Anthony Hopkins, enquanto que Tito e Domiciano são interpretados pelos actores Tom Hughes (Franklin) e Jojo Macari (Sex Education). Na pele de Tenax encontramos Iwan Rheon (A Guerra dos Tronos) e há uma presença portuguesa a assinalar. Gonçalo Almeida (Sempre) encontra algum destaque no papel de Elia, um de três irmãos oriundos da província Hispânia Bética que viajam até Roma com o objectivo de vender cavalos andaluzes para as corridas. Quem também faz uma viagem à capital do império, mas pelas piores razões, é Cala, uma mulher de Numidia, antiga província no norte de África, que quer resgatar os três filhos condenados a uma vida de escravatura, interpretada pela actriz luso-francesa Sara Martins (Citadel).

©Reiner Bajo/Peacock Gonçalo Almeida, Pepe Barroso, Eneko Sagardoy e Dimitri Leonidas

E por falar em Numidia. A produção não poupou no investimento de cenários, recriando várias localizações de forma bastante credível, do Circus Maximus ao Fórum, ou do populoso quarteirão romano conhecido então como Suburra, aos portos Leptis Magna, na Líbia, e Ostia Antica, em Roma. Na verdade, tanto o argumento como a realização de Those About To Die ficaram nas mãos de cineastas habituados a produções espectaculares: a série foi filmada por Roland Emmerich, realizador e argumentista de blockbusters como Dia da Independência (1996) ou Godzilla (1998), em conjunto com o compatriota alemão Marco Kreuzpaintner (Bodies, The Lazarus Project), enquanto que o argumento é assinado por Robert Rodat (O Patriota, O Resgate do Soldado Ryan), inspirado no livro homónimo do norte-americano Daniel P. Mannix, publicado em 1958.

Prime Video. Estreia a 19 de Julho

+ Após Operação Maré Negra, Portugal e Espanha unem-se em torno de Ponto Nemo