Após 'Operação Maré Negra', Portugal e Espanha unem-se em torno de 'Ponto Nemo'

Ainda sem data divulgada, está a caminho da RTP e Prime Video a série Ponto Nemo, uma co-produção luso-espanhola que nos vai levar à localização homónima, no Oceano Pacífico, conhecida por ser o ponto do oceano que fica mais distante de qualquer continente ou ilha do planeta. Segundo a RTP, estreia “em breve”.

A série acompanha um grupo de cientistas de uma expedição oceanográfica que procura investigar uma ilha de plástico no Pacífico Sul. Só que uma tempestade arrasta a equipa para uma ilha que em tempos foi habitada por soldados russos. Com seis episódios que balançam entre o drama e a ficção científica, Ponto Nemo junta as produtoras portuguesas Maré Branca e Ukbar Filmes à espanhola Ficcion Producciones. Estas últimas colaboraram também na produção de Operação Maré Negra.

No elenco encontramos as actrizes portuguesas Margarida Corceiro (Morangos com Açúcar) e Sara Matos (O Clube), ao lado dos actores Óscar Jaenada e Miguel de Lira (ambos de Operação Maré Negra), Alba Flores e Najwa Nimri (de La Casa de Papel) e María Isabel Díaz (Voltar), entre outros. A realização é de Denis Rovira (Warrior Nun) e o argumento de Daniel Martín Sáez e Daniel Benmayor. A rodagem decorreu entre a ilha da Madeira, Galiza e Girona, na Catalunha.

Apesar da data de estreia não ter sido avançada pela RTP, Sara Matos revelou no Instagram que a série chega à Prime Video em 2025, com o nome Ponto Nemo, informação que a Time Out confirmou junto da plataforma de streaming.

+ ‘The Bear’: qual a receita para o sucesso?