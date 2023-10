Vinte anos depois, os ‘Morangos’ já não têm só açúcar

Há novos alunos no Colégio da Barra. Para já, estão confirmadas novas três temporadas, com menos episódios do que as originais e alguns regressos a assinalar. O primeiro semestre estreia a 23 de Outubro, na TVI e também na Prime Video.

No ano em que se assinalam duas décadas desde o último episódio de Morangos com Açúcar, a produção juvenil mais bem sucedida da televisão portuguesa, a TVI ressuscita o Colégio da Barra e os seus corpos docente e discente. Uma nova geração está pronta para se apresentar à sociedade, numa série que conta com alguns antigos personagens e que tem três temporadas já anunciadas, embora com (muito) menos episódios do que temporadas anteriores. A estreia está marcada para 23 de Outubro, não só na TVI, mas também no streaming da Prime Video, que se juntou a este renascimento.

Quando no audiovisual se fala em produções para consumo rápido, a ideia é o inverso de um conceito semelhante na gastronomia. Ou seja, se a fast food pressupõe perda de qualidade gastronómica, menos minutos numa produção podem significar maior qualidade de produção (não necessariamente, mas à partida), por haver mais investimento por episódio. E no caso de Morangos com Açúcar a mudança está à vista. Senão vejamos: as primeiras nove temporadas, emitidas entre 2004 e 2012, tiveram entre 144 e 234 episódios cada, se não contarmos com as temporadas de Verão, mais pequenas (ainda assim a mais breve teve 43 episódios; a maior, 111). Agora, estamos perante dez episódios por temporada: a primeira tem estreia a 23 de Outubro, a segunda arranca no início do próximo ano e a terceira, actualmente em rodagem, chega aos ecrãs antes do Verão de 2024.

©Ana António Bento Os personagens Crómio (Tiago Castro) e Soraia (Rita Pereira) estão de volta

Em Maio passado, a Time Out visitou um dos locais de rodagem dos novos Morangos com Açúcar, na Escola Secundária Sebastião e Silva, antigo Liceu de Oeiras. Nos corredores, cruzámo-nos com Sérgio Baptista, o director de produção que não era estranho ao serviço, uma vez que tinha trabalhado na quarta temporada da produção original, emitida em 2006. O que lhe dá algumas credenciais quando o assunto é comparar os meios à disposição. “Ao contrário das outras temporadas, em que nós filmamos tanto em estúdio como em exterior, esta série é toda passada em décors e cenários naturais”, explicou, acrescentando que a parceria com a Prime Video permitiu um maior investimento nos meios de produção, aumentando o valor por episódio. A série envolve as produtoras See My Dreams e a Plural Entertainment, empresa da Media Capital (que também detém a TVI).

Mas ainda antes da estreia já houve falatório em torno deste novo ano lectivo dos Morangos com Açúcar. Quando o trailer foi lançado no início de Setembro, choveram comparações com a série espanhola Elite (Netflix), já que o enredo envolve um mistério e uma investigação policial. E também dois alunos que ganham uma bolsa para estudar lado a lado com os meninos privilegiados que frequentam o colégio: os irmãos Olívia (Madalena Aragão) e Bruno (Gonçalo Braga). Lá chegados conhecem Francisca (Beatriz Frazão), a cusca da escola; Gabriela (Margarida Corceiro), a mais popular; Miguel (Vicente Gil), namorado de Beatriz que se apaixona por Olívia; e também adultos que os fãs dos Morangos conhecem de anos anteriores. O Crómio (Tiago Castro) está de volta, agora como director do Colégio da Barra, assim como Soraia (Rita Pereira), que assume o papel de presidente da Associação de Pais e curiosamente funciona como uma espécie de comic relief do enredo, juntamente com Crómio. Também de regresso está Zé Milho (Vítor Fonseca aka Cifrão), o professor de dança; e Simão (Pedro Teixeira), que trocou o motocross para se dedicar à medicina e azucrinar a vida dos filhos, para os quais tem grandes expectativas profissionais. Outra personagem cujo regresso foi anunciado é Alice, interpretada por Inês Castel-Branco em 2005 e 2006, embora chegue aos ecrãs apenas na terceira temporada.

Os problemas do dia-a-dia das novas turmas do Colégio da Barra passam, no entanto, para segundo plano, quando Carol (Ana Andrade), uma das alunas, desaparece sem deixar rasto. O primeiro episódio, à qual a Time Out teve acesso, teve espaço para uma actuação dos D'zrt, banda nascida em contexto Morangos, e também para o lançamento de um concurso para uma nova banda no Colégio da Barra. Ou seja, poderá nascer um novo projecto musical, como aconteceu anteriormente também com os 4Taste ou as Just Girls.

No dia 23 de Outubro, todos os dez episódios estreiam na Prime Video, enquanto que na TVI vão estreando a cada segunda-feira.

Prime Video e TVI. Estreia a 23 de Outubro (T1)

