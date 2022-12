Netflix cancela ‘Warrior Nun’, série com a portuguesa Alba Baptista

A série Warrior Nun, que se estreou na Netflix em 2020, foi cancelada pelo serviço de streaming, avançou esta terça-feira a Deadline, publicação digital dedicada à indústria do entretenimento. Uma notícia que chega sensivelmente um mês após a estreia da segunda temporada da série em que a actriz portuguesa Alba Baptista interpreta Ava, uma adolescente órfã e paraplégica que é ressuscitada (e totalmente curada) por forças divinas, de forma a se tornar uma caçadora de demónios.

Em Novembro, a Netflix avançou que a segunda temporada de Warrior Nun registou 27,74 milhões de horas de visualização, tendo a primeira temporada alcançado o Top 10 da semana de 14 de Novembro, com 20,1 milhões de horas de visualização. Números que não parecem ter sido suficientes para encomendar uma terceira temporada da série, que tem uma sólida base de fãs. Prova disso é uma petição lançada para que o serviço de streaming volte atrás com a decisão tomada e que já conta com mais de 26 mil assinaturas.

Na sua página oficial do Twitter (que estava adormecida há mais de dois anos), Alba Baptista fez ontem uma publicação, em que escreve que a participação em Warrior Nun foi "um capítulo muito especial" na sua vida, agradecendo ao elenco, à equipa e aos fãs que apoiaram a produção.

Working on Warrior Nun was a very special chapter of my life. Thank you to the cast and crew for giving everything they had. Thank you to the fans that loved and supported us.

I see you and I love you.

It was all for you.



I’m forever grateful.❤️