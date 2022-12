‘1923’, uma viagem ao passado dos Dutton (e dos westerns) com Harrison Ford e Helen Mirren

O mundo criado por Taylor Sheridan para a série Yellowstone continua em expansão. Agora, a proposta é recuar cerca de 100 anos para o tempo da Lei Seca nos Estados Unidos da América e acompanhar antigos líderes da família Dutton, desta vez com Harrison Ford e Helen Mirren a tomar as rédeas do enredo.

O primeiro filme de sempre que nos levou ao Faroeste já tem mais de um século (e apenas nove minutos). Mas o western é um género que, apesar de ao longo deste tempo ter tido alguns problemas de representatividade, não só parece ter encontrado o seu caminho como continua a gerar interesse, seja no cinema ou na televisão. É o caso de Yellowstone, um western dos tempos modernos com Kevin Costner como protagonista. De resto, o actor foi pela primeira vez nomeado nos Globos de Ouro norte-americanos, este ano, pelo seu papel como John Dutton. Nesta série, a família Dutton é proprietária do maior rancho de Montana, chamado Yellowstone, numa trama que anda em torno das fronteiras que os Dutton partilham com uma reserva indígena, além dos problemas com empreendedores que cobiçam aquelas terras para construírem resorts e outros corpos estranhos à região. A quinta temporada estreou a 21 de Novembro, e a 18 de Dezembro fica disponível o sétimo episódio, um midseason finale, até ao regresso em Janeiro. E é no dia seguinte, a 19 de Dezembro, que estreia 1923, mais uma prequela da história, tal como 1883, que também foi lançado em Dezembro, mas do ano passado. Todas integram o catálogo da SkyShowtime.

Em 1923, é apresentada uma nova geração de Duttons, liderada por Jacob, interpretado por Harrison Ford, e Cara, por Helen Mirren. Dois veteranos da sétima arte, um norte-americano e uma britânica, aos quais se juntam os actores Darren Mann (Reino Animal), Michelle Randolph (A Snow White Christmas), James Badge Dale (Hightown), Marley Shelton (Grito), Brian Geraghty (Big Sky), Aminah Nieves (Mirtilo) e Jerome Flynn (A Guerra dos Tronos). É também mais uma produção de Taylor Sheridan, o criador deste mundo que se desenrola em Yellowstone (e também da nova série Tulsa King, protagonizada por Sylvester Stallone, igualmente na SkyShowtime). Num pequeno vídeo sobre os bastidores de 1923, Sheridan explica que a acção desta prequela acontece “no tempo da Lei Seca, numa altura em que o Mountain West [referência aos Estados Montanhosos do Oeste] se estava a tornar num recreio para a elite do Leste”. Como consequência, os Dutton têm que lutar para manter suas terras. O criador sublinha ainda o facto de a série se assemelhar a uma longa-metragem, no sentido de ser “uma grande saga arrebatadora, que trará uma escala totalmente nova ao mundo da família Dutton”, além das “fantásticas localizações”, e o elenco incluir “alguns dos maiores actores do mundo”.

Harrison Ford, aos 80 anos, e com apenas uma nomeação para o Óscar no currículo (por A Testemunha, de 1985), é de facto um dos grandes actores da sua geração, quanto mais não seja por ser ele a cara de figuras incontornáveis da cultura pop, como Han Solo e Indiana Jones. E no próximo ano podemos rever este último herói no quinto filme do arqueólogo mais famoso e destemido do mundo, em Indiana Jones and the Dial of Destiny. Também Helen Mirren, com 76 anos (oscarizada pelo seu papel em A Rainha, de 2006), continua a ser uma das grandes estrelas da ficção anglosaxónica. A actriz britânica vai dividindo o seu talento entre o cinema e a televisão e no próximo ano vamos poder vê-la como a vilã Hespera, figura da mitologia grega, em Shazam! Fúria dos Deuses.

SkyShowtime. Estreia a 19 de Dezembro (Seg)

