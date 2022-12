Filme ‘Os Espíritos de Inisherin’ e série ‘Abbott Elementary’ lideram nomeações aos Globos de Ouro

É considerada uma espécie de antecâmara dos nomeados para os Óscares, embora nos Globos de Ouro haja espaço para as produções televisivas e também mais hipóteses de um filme ser nomeado, já que em algumas situações estão separados por género. O que resulta num total de 27 categorias cheias de nomeados. O levantar do pano para a 80.ª edição dos Globos de Ouro aconteceu esta segunda-feira, no hotel The Beverly Hilton, em Beverly Hills, o mesmo local onde irá decorrer a cerimónia, a 10 de Janeiro.

O filme com maior número de nomeações é Os Espíritos de Inisherin, que só chega às salas de cinema portuguesas a 3 de Fevereiro. Tem um total de oito nomeações e logo das mais importantes, como Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Realizador (Martin McDonagh, que já arrecadou um Óscar pela curta-metragem Six Shooter, de 2004), Melhor Banda Sonora (Carter Burwell), Melhor Actor de Comédia ou Musical (Colin Farrell), Melhor Actriz Secundária (Kerry Condon) e Melhor Actor Secundário, em dose dupla (Brendan Gleeson e Barry Keoghan). Logo a seguir, com seis nomeações, está Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, que se estreou por cá em Abril e está também nomeado para Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Realizador e Melhor Argumento (Daniel Scheinert e Daniel Kwan), além de Melhor Actriz de Comédia ou Musical (Michelle Yeoh), Melhor Actriz Secundária (Jamie Lee Curtis) e Melhor Actor Secundário (Ke Huy Quan). Nas nomeações para Melhor Realização, que inclui todas as categorias de filmes, a lista fica completa com alguns dos pesos pesados do cinema norte-americano. Como James Cameron, por Avatar: O Caminho da Água; e Baz Luhrman, por Elvis.

A liderar as nomeações para o pequeno ecrã, a HBO consegue igualar a Netflix com um total de 14 nomeações (embora esta última consiga mais nove quando o assunto é cinema). No entanto, é uma produção da ABC que consegue o maior número de nomeações: Abbott Elementary, que em Portugal se estreou na FOX Comedy, em Abril. A série está nomeada nas categorias Melhor Série de Comédia ou Musical, Melhor Actriz de Comédia ou Musical (Quinta Brunson) e ainda nas categorias de actores secundários (Janelle James, Sheryl Lee Ralph e Tyler James Williams). No segundo lugar do pódio televisivo, com quatro nomeações, surgem ex-aequo The Crown (Netflix), Dahmer – Monstro: A História de Jeffrey Dahmer (Netflix), Homicídios ao Domicílio (Disney+), Pam & Tommy (Disney+) e White Lotus (HBO).

©Netflix Wednesday

Destaque ainda para uma das escolhas do público, tendo em conta que é uma série que tem batido recordes de visualizações na Netflix: a estreia de Wednesday, de Tim Burton, detém o recorde de mais horas de visualização numa semana (341,23 milhões) em séries Netflix faladas em inglês. Está nomeada para Melhor Série de Comédia ou Musical e também a protagonista, Jenna Ortega, está nomeada na categoria Melhor Actriz em Série de Comédia ou Musical.

Entre filmes e séries, a lista completa de nomeados é uma verdadeira chuva de estrelas, incluindo nomes como Brendan Fraser (A Baleia), Ralph Fiennes (O Menu), Emma Thompson (Boa Sorte, Leo Grande), Angela Bassett (Black Panther: Wakanda para Sempre), Eddie Redmayne (O Enfermeiro da Noite), Jeff Bridges (O Velho), Kevin Costner (Yellowstone), Julia Roberts (Gaslit), Claire Danes (Fleishman is in Trouble), Brad Pitt (Babilónia) e muitos mais. Conheça todos os nomeados no site oficial dos Globos de Ouro e faça as suas apostas.

