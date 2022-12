Hilary Swank regressa às séries, agora como jornalista de investigação

Mistério, suspense e Hillary Swank. A série Alaska Daily, estreada em Outubro na ABC, chega a Portugal no próximo dia 8 de Dezembro à boleia da FOX Life. A protagonista é a actriz Hillary Swank que interpreta Eileen Fitzgerald, uma premiada jornalista de investigação caída em desgraça, que troca Nova Iorque por Anchorage, a maior cidade do Alaska, onde se junta à equipa do pequeno jornal Alaska Daily.

E é nesse jornal diário, onde volta a trabalhar com o antigo chefe Stanly Cornik (Jeff Perry), que começa a investigar um caso de mulheres indígenas mortas e desaparecidas, uma situação que parece não despertar interesse das autoridades. Para isso, conta com a ajuda de uma jovem repórter, Roz Friendly (Grace Dove), que também faz parte da comunidade indígena local. Uma série idealizada por Tom McCarthy, realizador e co-argumentista do filme O Caso Spotlight (2015), vencedor do Óscar para Melhor Argumento desse ano.

Sergei Bachlakov Hilary Swank e Grace Dove, em Alaska Daily

Há não muito tempo, Hilary Swank foi a protagonista da série Away (2020), cancelada pela Netflix logo na primeira temporada. E foi na televisão que Hilary Swank começou a sua carreira, primeiro com participações especiais e depois como elemento permanente na série Camp Wilder (1992), ao lado de Jerry O'Connell e Jared Leto. A primeira longa-metragem que participou, com um papel secundário, foi em Buffy, Caçadora de Vampiros (1992-93), o filme que mais tarde deu origem à popular série Buffy, com Sarah Michelle Gellar. Swank chegou às bocas do mundo quando interpretou Julie em Karate Kid - A Nova Aventura (1994) e foi consagrada com os filmes Boys Don’t Cry (1999) e Million Dollar Baby (2004), que lhe valeram o galardão (Óscar) de Melhor Actriz.

Alaska Daily. FOX Life. Qui 22.20 (Estreia T1)

