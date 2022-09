‘O Velho’: Jeff Bridges contra tudo e contra todos

Dan Chase é um velho paranóico. Serenamente paranóico. Quando o encontramos, debate-se com o luto, a solidão e o excesso de cautelas com a saúde. A mulher morreu-lhe após um período de demência, e agora ele submete-se voluntariamente a testes clínicos à procura de sinais de degenerescência do seu próprio cérebro. Teme que lhe aconteça o mesmo, não tendo quem cuide dele. A filha está ausente: só em off se ouvem conversas entre os dois. As únicas companhias de Dan são os dois rottweilers que tem em casa, um edifício artesanalmente armadilhado, com fios e latas vazias prontos a denunciar eventuais intrusos. Os exames podem não mostrar sinais de demência, mas a sanidade de Dan estará certamente longe de ser a melhor, pensamos nós. Até que um homem lhe surge em casa a meio da noite, empunhando uma pistola com silenciador. Um profissional, portanto. Não vai longe. É imobilizado pelos cães, que deixam para o dono a tarefa de o matar a sangue frio. Dan encena o local para que pareça um caso de legítima defesa, chama a polícia e arruma as suas coisas para deixar aquele sítio assim que as diligências terminarem. Paranóico, não. Velho precavido. Melhor assim. Mas quem é ele, afinal?

Jeff Bridges interpreta Dan Chase, um antigo operacional da CIA que desapareceu do mapa há 30 anos depois de ter ajudado um rebelde afegão, Faraz Hamzad (Pej Vahdat), a travar a guerra contra os soviéticos, desobedecendo deliberadamente à hierarquia. Mas a parceria finou-se graças a um inesperado acontecimento: o americano apaixonou-se pela mulher do mujahid, Abbey (Leem Lubany), ela apaixona-se por ele, e acabam por fugir os dois para os Estados Unidos. Os anos passaram e Faraz conseguiu conquistar alguma influência junto das autoridades americanas e está agora a usá-la para finalmente apanhar Dan. É esse o ponto de partida de O Velho, série que se estreia esta quarta-feira, 28 de Setembro, na Disney+. Os primeiros dois episódios, que estarão disponíveis de imediato (os restantes chegarão semanalmente), são realizados por Jon Watts, que fez os três últimos filmes de Homem-Aranha, e as cenas de acção e pancadaria não tardam a instalar-se e a misturar-se com o drama policial, dando à luz um thriller. Mas não será sempre assim. Originalmente pensada para ter dez episódios, a série criada por Jonathan E. Steinberg e Robert Levine a partir do romance homónimo de Thomas Perry (2017) teve de ser reescrita para sete (cada um com uma hora) e chegou a estar na iminência de nem sequer chegar a ser concluída.

Prashant Gupta/FX Alia Shawkat e John Lithgow em ‘O Velho’

Com um Óscar por Crazy Heart (2009) e seis outras nomeações para os prémios da Academia, Jeff Bridges, o actor que nos deu o Dude de O Grande Lebowski, tem aqui o seu primeiro papel como protagonista em televisão. E estava a trabalhar nele desde 2019, quando a série começou a avançar, dois anos depois de Littlefield ter garantido os direitos da obra. Mas, quando estavam a meio da rodagem do quinto episódio, em Março de 2020, a pandemia parou tudo – e não foi o pior que aconteceu. Jeff Bridges recebeu um diagnóstico de cancro, a dias de voltar às gravações. Esteve meses a fazer quimioterapia. No fim, com o sistema imunitário completamente em baixo, apanhou o vírus. Covid. Foi parar aos cuidados intensivos e esteve às portas da morte. Viria a recuperar, embora não o suficiente para mais cinco episódios de acção. Bridges tem 72 anos. A equipa de argumentistas redefiniu então a história, para dar relevância à jovem Angela Adams (Alia Shawkat), protegida do director adjunto do FBI. Este, por sua vez, é Harold Harper, interpretado por John Lithgow, 76 anos, com a sua habitual gravitas, que é quem é posto na peugada de Dan Chase quando este foge. São velhos conhecidos: Harold era o contacto e o superior de Dan no Afeganistão, e também preferia que este não fosse encontrado – vivo, pelo menos. Há segredos que não quer revelados. Ou seja, nem tudo se resume a um longínquo caso de infidelidade. E nem um nem outro têm nada a perder.

O Velho conta ainda com E.J. Bonilla, como Raymond Waters, o abelhudo agente da CIA que desconfia que Harper não quer apanhar o fugitivo; Gbenga Akinnagbe como Julian Carson, o assassino contratado para andar um passo à frente das autoridades e matar Dan; e Amy Brenneman como Zoe, que funciona como interesse romântico deste (mas não só).

Disney+. Qua (estreia)



