Não consegue acompanhar as novidades de ‘A Guerra dos Tronos’? As séries que vêm aí

E olhe que são muitas… Depois de ‘House of The Dragon’, conte com ‘Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’ já no próximo Inverno.

A HBO Max ainda não está pronta para largar A Guerra dos Tronos, com vários spin-offs em desenvolvimento. Após House of The Dragon (cuja terceira temporda deverá chegar no próximo ano), está mais um quase a sair da casca: Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight chega ao streaming no Inverno, mas em 2026. Algumas das ideias foram ficando pelo caminho, como uma série dedicada ao personagem Jon Snow, mas entre séries de acção, aventuras animadas e, até, uma produção teatral, os fãs de A Guerra dos Tronos podem esperar de tudo um pouco. Dito isto, só porque uma produção está em desenvolvimento, não é garantido que alguma vez chegará ao pequeno ecrã. Em 2019, foi filmado um piloto de uma prequela por nada mais, nada menos do que 30 milhões de dólares por apenas um episódio. A série acabou por ser cancelada. Para já, eis todos os spin-offs de A Guerra dos Tronos em curso.

Recomendado: ​​O que sabemos até agora sobre a série Harry Potter