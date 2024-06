A série de romances As Crónicas de Gelo e Fogo, que conta com cinco livros publicados e mais dois a caminho, aos quais se junta um conjunto de histórias complementares, entre prequelas e romances avulsos, é um universo interminável de potencial para adaptação aos ecrãs. As crónicas principais deram origem à série A Guerra dos Tronos, a prequela Fogo & Sangue deu o material para House of The Dragon e agora é uma adaptação de Contos de Dunk e Egg, composta por três títulos, que está a caminho do streaming da Max. Eis tudo o que sabemos sobre Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

