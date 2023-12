‘The Crown’. A última vénia da série antes de ir para o museu dos clássicos

A 16 de Novembro, estreou na Netflix a sexta e última temporada da série The Crown. Mas os súbditos desta coroa ficcionada puderam pôr a vista em apenas quatro episódios, num total de dez, tendo de esperar sensivelmente um mês para poderem ver os restantes seis. O momento está a chegar e a 14 de Dezembro conclui-se uma história que no ecrã arrancou em 2016 e na vida real em 1947, ano em que a então futura rainha Isabel II se casa com Filipe Mountbatten, da extinta família real grega. Bom, mas avançando.

O ponto de partida desta sexta temporada são os anos 1990, uma das décadas mais atribuladas da vida dos Windsor, sem envolver guerras mundiais. Neste caso, muitos se recordam da guerra familiar que envolveu a princesa Diana, também conhecida como Lady Di, a aristocrata da família Spencer que viveu tudo menos um conto de fadas após o casamento com o príncipe Carlos. A história é popular e mesmo o mais acérrimo dos republicanos terá seguido com alguma atenção as manchetes mais ou menos escandalosas que dominavam a imprensa cor-de-rosa.

Se já consumiu os quatro primeiros episódios, continue a ler. Senão, faça o favor de voltar mais tarde, quando tiver tudo em dia. Os primeiros quatro episódios da última temporada são um olhar demorado sobre as últimas semanas de Diana (Elizabeth Debicki), culminando na sua trágica morte, num acidente que vitimou também o namorado Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla), bem como nas reacções populares ao trágico desfecho da princesa, aos 36 anos.

Mas há mais seis episódios a caminho, marcados por um salto temporal na acção e por um foco maior na vida dos príncipes órfãos: William (Ed McVey) e Harry (Luther Ford). William prossegue os estudos na Universidade de St. Andrews, na Escócia, o cenário de um romance real (no sentido monárquico, porque sim, também aconteceu na realidade), por ser aí que conhece a colega, e privilegiada plebeia, Kate Middleton (Meg Bellamy).

Justin Downing/Netflix Meg Bellamy como Kate Middleton e Ed McVey como William

Os jovens actores estreiam-se nos ecrãs logo com uma multipremiada série (só em Emmys conta 21) e não escondem o entusiasmo. Antes de serem seleccionados para os papéis, McVey tinha acabado de se formar em teatro na faculdade, enquanto Bellamy tinha terminado a escola recentemente. Ambos participaram em audições abertas, que os levaram a fazer vários testes de ecrã não só entre si, mas também com o resto do elenco. "Esperávamos mesmo que fossemos os dois escolhidos", diz Bellamy à plataforma de conteúdos da Netflix, a Tudum, sobre a química com o seu futuro parceiro de ecrã, com quem trocava mensagens diariamente durante o processo de selecção.

Quando foram escolhidos, McVey diz que a ligação entre eles era clara: "Parecia tão simples e tão fácil. Parecia que o trabalho era muito natural e que a relação era muito natural. Ela é uma pessoa adorável, por isso foi muito fácil darmo-nos bem e dar vida a esta relação”. Para construírem os personagens, foram até St. Andrews, numa visita de estudo que incluiu passagem pelo café onde Kate e William se encontravam. "Há uma estranha sensação de presença. Conseguimos ver onde corriam de manhã. É muito útil viver esse dia-a-dia quando o estamos a recriar."



Mas William não é o único a encontrar o amor neste capítulo final de The Crown. Carlos (Dominic West) e Camila (Olivia Williams) conseguem o seu próprio final feliz e juntam finalmente os trapinhos, após décadas de amor proibido, numa cena de casamento que contou com 500 figurantes. A rota final da série volta a contar com a prestação dos actores Imelda Staunton (Isabel II), Jonathan Pryce (princípe Filipe), Lesley Manville (princesa Margarida). Sobre a monarca, Staunton fala sobre o papel que veste desde a quinta temporada: "Senti que toda a gente, toda a sua vida, esteve sentada nos seus ombros [de Isabel II], e acho que é isso que as pessoas sentem quando a conhecem – que estão a olhar para a história. A monarca é uma coisa. A realeza é outra. E ter-se mantido tão digna foi um feito extraordinário”, diz a actriz sobre a rainha que morreu em 2022, aos 96 anos de idade.

Netflix. T6 (parte II). Estreia a 14 Dez

