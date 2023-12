Depois de fazer 1,3 mil milhões de euros em bilheteira, ‘Barbie’ chega à televisão

O maior êxito do ano nas salas de cinema de todo o mundo – e um dos maiores de sempre – estreia-se no streaming a tempo do Natal. Vai para o catálogo da HBO Max.

O grande acontecimento cinematográfico de 2023 e o filme mais cor-de-rosa alguma vez feito, Barbie, de Greta Gerwig, vai poder ser visto em casa no quentinho da quadra natalícia. O fenómeno de bilheteira vai estar disponível na HBO Max, o serviço de streaming da Warner Bros., como esperado. Mas agora é conhecida uma data: 15 de Dezembro.

O Natal é uma óptima altura para uma injecção de feminismo no coração da cultura popular. Aquele tio com comentários problemáticos no jantar da véspera? Aquela cozinha só com mulheres na labuta? Pode ser que descubram que o patriarcado não é só sobre cavalos.

Barbie é uma fantasia criada a partir do universo de uma das bonecas mais populares do mundo, nascida nos Estados Unidos há mais de 60 anos. O filme é produzido pela própria fabricante do brinquedo, a Mattel, pelo que não será por acaso que esta segunda vida da obra aconteça em semana de compras para os presentes de Natal.

Realizado por Greta Gerwig (Mulherzinhas), que escreveu o argumento em parceria com Noah Baumbach (A Lula e a Baleia), Barbie é protagonizado por Margot Robbie, como Barbie; Ryan Gosling, como Ken; Issa Rae, como (outra) Barbie; ou Kate McKinnon, como (ainda outra) Barbie.

O filme foi um tremendo sucesso de bilheteira: em menos de cinco meses, fez mais de 1,4 mil milhões de dólares (cerca de 1,3 mil milhões de euros) internacionalmente. É o título mais visto em sala este ano, seguido por Super Mario Bros. O Filme e Oppenheimer, e esteve próximo de entrar no top 10 dos mais vistos de sempre.

+ ‘Power Play’, ‘Berlim’ e mais séries para ver em Dezembro

+ As estreias de cinema para ver em Dezembro, de ‘Wonka’ a ‘Som da Liberdade’