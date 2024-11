Eddie Redmayne é o novo Jackal, sucedendo a Edward Fox e Bruce Willis no papel do assassino profissional criado pelo escritor Frederick Forsyth em 1971, num livro com o mesmo nome. Em The Day of the Jackal, este evasivo criminoso é perseguido por uma agente dos serviços secretos britânicos (Lashana Lynch), num jogo do gato e do rato por toda a Europa.

SkyShowtime. Estreia a 6 Dezembro