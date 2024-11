Na Netflix, ‘Cem Anos de Solidão’ dividem-se em duas temporadas

Cem Anos de Solidão, romance do jornalista e escritor columbiano Gabriel García Marqués (1927-2014), acompanha 100 anos de história de uma família, ao longo de sete gerações. Seria complicado comprimir tudo num filme, mas o actual momento de glória do streaming permitiu que a família autorizasse a adaptação ao pequeno ecrã, dividida em duas temporadas. A primeira estreia a 11 de Dezembro, na Netflix.

Os primos José Arcádio Buendía e Úrsula Iguarán casam-se contra a vontade dos pais e saem da aldeia em busca de um novo lugar para viver. Assim nasce a utópica vila de Macondo, que José e Úrsula fundam nas margens de um rio e que marcará o atormentado destino de sete gerações da sua família. Carimbado com o género realismo mágico, o romance Cem Anos de Solidão (1967) já deu a volta ao mundo, tendo sido traduzido em mais de 40 línguas e vendido mais de 50 milhões de cópias. Mas esta é a sua primeira adaptação aos ecrãs, se não contarmos com o filme Farewell to the Ark (1984), versão japonesa não autorizada, levemente inspirada no livro. Mas Cem Anos de Solidão, a série, tem todos os pergaminhos.

©Cortesia Mauro González / Netflix Claudio Cataño, em 'Cem Anos de Solidão'

A Netflix adquiriu os direitos de adaptação à família do autor e Rodrigo García e Gonzalo García Barcha, filhos de García Márquez, são produtores executivos na série. Pelos vistos, o pai sempre se recusou a vender os direitos cinematográficos, “porque achava que uma longa-metragem não bastaria e que produzi-lo em qualquer outro idioma que não o espanhol não lhe faria justiça”, revelava Rodrigo García, citado num comunicado da Netflix de 2019. Problemas que se tornaram mais fáceis de resolver, “na actual idade de ouro das séries em que vivemos, com o nível e o talento que se verifica a nível de argumento e realização, a qualidade cinemática do conteúdo e a abertura das audiências globais a programas em idiomas estrangeiros”, defende Rodrigo García.

Falada em espanhol, com um elenco maioritariamente colombiano e filmada na Colômbia, esta é uma das produções mais ambiciosas da história da América Latina. No total, Cem Anos de Solidão terá 16 episódios, divididos por duas temporadas com oito episódios cada uma. A data de estreia da segunda temporada ainda não foi divulgada.

Netflix. Estreia a 11 de Dezembro (T1)

