Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

À pergunta “onde fazemos o jantar de Natal?” já não precisa de se seguir uma lista de restaurantes à pinha e um debate intenso sobre qual é o melhor. O Natal à la Time Out é a solução para todos os problemas, um evento que promete o melhor que a Time Out dá o ano inteiro – para comer, beber, comprar e aproveitar – num único dia: 6 de Dezembro.

Os bilhetes já estão à venda e o nosso conselho é que esta seja a sua primeira compra de Natal, para ainda apanhar os early birds (30€) ou os bilhetes posteriores (35€). E o que inclui este bilhete? Tudo o que possa comer e beber (com juízo!) durante a melhor festa de Natal da cidade. É isso mesmo, comida e bebida à discrição, temperados com o melhor espírito natalício.

Começamos já a abrir os presentes: nos restaurantes, estão já confirmados as Empanadas Mi Buenos Aires Querido, o Prego da Peixaria, o Delphi Cheesesteaks e o Repotzalia. E, como Natal que é Natal também é farto em doces, o Melhor Croissant da Minha Rua abre a mesa das sobremesas. Mas as novidades não ficam por aqui: os próximos dias vão trazer mais confirmações de restaurantes, basta ficar atento ao site do evento para começar a planear a sua refeição. Os espaços de restauração que queiram fazer parte da festa também ainda vão a tempo de se candidatar por e-mail.

Para beber, brindar e desfrutar, conte com as margarita, moscow mules e punchs Maracujá da Punchtails, cocktails com Johnnie Walker e Tanqueray e, como não podia faltar na quadra, muitos brindes com Baileys.

Marque na agenda: a 6 de Dezembro, na zona de eventos do Jardim Zoológico, começa a magia de Natal.

A sua marca quer fazer parte do espírito natalício à la Time Out? Descubra como aqui.

