Amandla Stenberg: “A Madeira é capaz de ser o sítio mais bonito que já visitei”

Certos mistérios do enredo da nova série Star Wars, A Acólita, já estão em cima da mesa, mas ainda há muito por descobrir. A actriz Amandla Stenberg (Os Jogos da Fome) é a grande protagonista da história que recua um século antes do filme Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999). Ou seja, é a primeira vez que os fãs vão conhecer nos ecrãs os tempos da chamada Alta República (se não contarmos com a série de animação Star Wars: Young Jedi Adventures, de 2023, mais dedicada à pequenada).

Quando em Maio desenhámos um guia para não se perder numa galáxia distante antes de ver esta nova série, pouco se sabia sobre A Acólita, além de alguém andar a perseguir Jedis para os assassinar, possivelmente a personagem interpretada por Armandla Stenberg. No entanto, ficou recentemente claro que Stenberg interpreta não uma, mas duas personagens: as irmãs gémeas Mae e Osha, ambas sensíveis à Força, mas que têm uma visão diferente sobre como usar o famoso poder da franquia. O que se sabia há mais tempo é que a Madeira tinha sido um dos locais de rodagem da série, colocando a ilha portuguesa no roteiro mundial de destinos Star Wars a visitar.

Numa conferência de imprensa virtual, na qual participaram jornalistas de todo o mundo, a uma pergunta da Time Out, Amandla Stenberg confessou ter ficado “absolutamente espantada” com os cenários naturais da Madeira. “Estivemos lá durante duas semanas e acho que é capaz de ser o sítio mais bonito que já visitei. Já tinha estado na floresta do Nepal, que talvez esteja no topo, mas fiquei absolutamente espantada com a Madeira. Senti-me tão sortuda por poder estar neste local tão bonito e olhar para montanhas e falésias arrebatadoras”, elogiou a actriz, destacando ainda as formações rochosas “únicas, moldadas pela água e pelo vento durante milénios”.

©Christian Black/Lucasfilm Ltd. & TM. Amandla Stenberg, em 'A Acólita'

A Time Out teve acesso aos primeiros episódios de A Acólita, onde rapidamente se torna evidente que as personalidades das gémeas interpretadas por Stenberg são como água e azeite, numa proporção inversa à semelhança física. Uma parece estar mais inclinada para o lado negro da Força do que a outra, embora este universo esteja cheio de tons de cinzento. Quisemos saber se foi emocionalmente complicado para a actriz alternar entre os dois estados de espírito: “Sim, foi. Sobretudo quando chegámos ao fim da série, e sem spoilers, senti muitas vezes que, ao interpretar duas pessoas, tinha de me confrontar emocionalmente, o que foi muito interessante. Pensar nas diferentes partes de mim como separadas uma da outra e pensar na forma como se relacionam entre si”, explica.

Amandla Stenberg é uma confessa fã da saga Star Wars e à restante imprensa presente na videochamada defendeu que “é um daqueles universos que quanto mais se aprende, mais se ama”. Apaixonada por “universos fantásticos e galáxias longínquas”, sublinha que além do entretenimento que oferecem, são também uma forma de aprender “pegando nas nossas questões contemporâneas e colocando-as num contexto em que a imaginação é livre”.

Além de actriz, Stenberg tem talento para a música e toca violino desde pequena. O que também lhe valeu uma das surpresas da sua vida: o famoso compositor John Williams, o grande orquestrador das bandas sonoras que acompanham o universo Star Wars – e que também musicou Indiana Jones, Harry Potter, A Lista de Schindler, Sozinho em Casa, E.T. – O Extra-Terrestre, Tubarão, entre muitos outros – escreveu um arranjo de violino para Stenberg tocar. No vídeo acima, a actriz interpreta o famoso tema “The Force Theme (Binary Sunset)” com o violino que pertenceu ao seu avô.

A música também acompanha a sua criação de personagens, como revelou, no seguimento de uma pergunta de outro jornalista: “Para a Osha, ouvi muito Aphex Twin, porque pensei na Osha como uma pessoa muito prática, além de ter uma relação com o Código Jedi, o que me parece muito Aphex Twin. Quando estava a trabalhar na Mae e a escrever a sua história, ouvi “The Healer” da Erykah Badu umas cem vezes, se não mais, porque estava em loop.”

Os dois primeiros episódios de A Acólita estreiam em Portugal na próxima quarta-feira, um dia após a estreia nos Estados Unidos, e o elenco está recheado a estrelas, com destaque para Lee Jung-jae (Squid Game) que interpreta o Mestre Jedi Sol, e Carrie-Ann Moss (Matrix), no papel da Mestre Jedi Indara. O elenco conta ainda com Charlie Barnett (You), Rebecca Henderson (Boneca Russa), Dafne Keen (Logan), Manny Jacinto (The Good Place) e também do finlandês Joonas Suotamo que regressa após ter vestido o fato de Chewbacca em quatro filmes da saga e que será agora Kelnacca, um wookie e Jedi.

Disney+. Estreia a 5 de Junho (T1)

