Os 10 melhores filmes de 2024

Segundo filme policial de uma trilogia do realizador germano-turco Thomas Arslan, protagonizado por Trojan, um lacónico e solitário ladrão profissional de alto coturno, interpretado por Misel Maticevic. Aqui, ele envolve-se com um trio de outros assaltantes no roubo de um valioso quadro de um museu de Berlim. Arslan remete, em Terra Queimada, na forma, nas personagens, nos ambientes e no tipo de história, para os clássicos do noir americano, mas também do europeu (Henri Verneuil, Jean-Pierre Melville) e assina um policial melancólico, crepuscular e fatalista, que se caracteriza pela elipse e pela economia, mesmo nas sequências de acção. E mostra um mundo do crime em rápida transição na era dos computadores e do digital, que vai mexer drasticamente com as oportunidades de trabalho e o modo de funcionar dos veteranos, bem como com a sua ética específica.