Dos “sonhos de menino” à consagração: minissérie sobre Tony Carreira estreia em Dezembro

Da infância pobre aos grandes palcos, a vida de Tony Carreira deu algumas voltas e vai ser agora contada na minissérie Tony, uma produção em quatro episódios que estreia em simultâneo na Prime Video (onde ficam todos os episódios disponíveis no mesmo dia) e na TVI, com lançamento semanal.

Em Maio passado, a Time Out acompanhou uma manhã de rodagem no Coliseu dos Recreios. Em cima do palco, ao longe, uma silhueta parecia estranhamente familiar. Não se tratava de Tony Carreira, mas sim de Carlos Félix (Quero é Viver), um dos actores que interpreta o cantor romântico português na fase adulta. Na verdade, é um trio de actores que veste a pele do cantor nesta série biográfica e a Félix juntaram-se Gabriel Conde, o Tony entre os seis e os dez anos, e Duarte Estrela (Contado por Mulheres), o Tony adolescente.

Criada por Miguel Simal e João Félix, e realizada por Carlos Dante, a série conta com Duarte Grilo (Cavalos de Corrida) e Cleia Almeida (Mal Viver) no papel dos pais de Tony e com Custódia Gallego (Pedro e Inês) e João Lagarto (Salto de Fé) como os seus avós. Miguel Bogalho (Motel Valkirias) interpreta o irmão José Antunes e Bárbara Lourenço (Filha da Lei) a ex-mulher Fernanda Antunes.

Nascido em 1963, António Manuel Mateus Antunes passou a sua infância em Armadouro, Pampilhosa da Serra, e mais tarde acabou por emigrar para França, onde começou a cantar. Com uma vida dividida entre os dois países e mais de duas dezenas de álbuns de estúdio, o cantor foi condecorado este ano com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, oito anos após ter recebido a medalha de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, atribuída pelo Governo francês.

Prime Video e TVI. Estreia a 7 de Dezembro

