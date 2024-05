Rodagem da minissérie sobre Tony Carreira entrou no Coliseu dos Recreios

A minissérie biográfica 'Tony' estreia mais para o final do ano. Fomos ao Coliseu dos Recreios falar com alguns dos actores desta produção da TVI e Prime Video.

António Manuel Mateus Antunes percorreu um longo caminho até se transformar em Tony Carreira, o mais popular cantor romântico português. Mais para o final deste ano, “no último trimestre” diz a produção, estreia a minissérie Tony, que acompanha a história do cantor desde pequeno até à consagração no virar do século. Na passada semana foram revelados os protagonistas da produção que junta a TVI à Prime Video e esta segunda-feira a Time Out acompanhou uma manhã de rodagem no Coliseu dos Recreios.

São três os actores responsáveis por encarnar Tony Carreira e foi Carlos Félix o escolhido para vestir a pele do cantor numa fase mais adulta da sua vida. Esta é a primeira vez que o actor assume o papel principal numa produção para televisão, uma vez que se tem dedicado mais ao teatro musical. “Nós estamos a ir desde o nascimento do Tony, mas a minha parte é de 1979 até 2000. Portanto, são três décadas. E acabamos em 2000, que é quando o Tony tem aquele grande sucesso em Portugal”, contextualiza Félix, numa conversa com os jornalistas. À Time Out, o actor, e também cantor, indica que a 11 de Maio estará em cena com o musical Quando For Grande Quero Ser, no Parque Mayer.

©DR Carlos Félix encarna Tony Carreira

Tony Carreira tem acompanhado toda a concepção da série e Carlos Félix encontrou nele um bom apoio para este desafio de interpretar uma versão de um artista que não só está vivo, como ainda se encontra em funções. “O Tony tem sido muito generoso comigo. Tem sido um grande apoio, porque não há nada melhor para um actor do que estar a representar alguém que está vivo e que pode ajudar na preparação. Fui assistir a ensaios com a banda, tive uma conversa mais informal com ele, assisti a um concerto em backstage, e a toda a preparação dele até começar o concerto”, recorda.

O actor também estudou a história de Tony Carreira e ficou surpreendido com o seu percurso. “A ideia que eu tinha do Tony, antes de começar a estudar a fundo este homem para fazer este projecto, é que era um homem de sucesso. Claramente, o Tony é o maior cantor romântico em Portugal. Mas não tinha noção de que ele tinha passado por tantos nãos até conseguir realmente ser o artista que é. E nunca desistir, para mim, foi aquilo que me surpreendeu mais”, conta. Sublinha que é uma história rica que vai ajudar o “público a perceber realmente o que é que ele teve que passar até chegar àquilo que ele é hoje”.

“A minha personagem é uma fã completamente tresloucada”

Também presente nesta manhã de rodagem no Coliseu, a actriz Catarina Siqueira (Revolução [Sem] Sangue) revelou que tem um papel muito particular. Primeiro, a sua personagem não tem um nome, mas representa as fãs de Tony. Na verdade, explica que faz de “cabecilha do grupo de fãs” do Tony Carreira, em representação “dessa loucura toda que o acompanha e que o persegue”, embora esclareça que existem diferentes níveis de intensidade entre as seguidoras. E há mais um nível de realismo nesta produção: entre a figuração, marcam presença membros do grupo de fãs oficial do cantor. “Então eu tenho tido uma sorte desmesurada porque tenho bebido muito daquilo que são realmente as verdadeiras fãs dele. Estou a tentar fazer jus a esse grupo, essencialmente de mulheres que o acompanha com tanta dedicação”, destaca.

A actriz conhece pessoalmente Tony Carreira há alguns anos, uma vez que participou em Morangos com Açúcar ao mesmo tempo que David Carreira. “Eu convivi bastante com o Tony e sei o tipo de pessoa que ele é”, garante. “Tem estado bastante presente no projecto, sempre a par de tudo o que se passa.” E tece elogios ao trabalho de Carlos Félix: “É impressionante o trabalho que ele está a fazer. Os tiques todos, está tudo lá. Eu ontem estava a olhar para aquele palco e estava a ver o Tony. É mesmo impressionante, ele apanhou tudo.”

©DR Miguel Bogalho como José Antunes, em 'Tony'

O papel de José Antunes, irmão de Tony e seu antigo agente, ficou nas mãos de Miguel Bogalho (Motel Valkirias), para quem este trabalho “tem sido uma grande aventura”. “Desde o início, desde a fase em que começámos a estudar um bocadinho aqui a história do Tony, o meu Spotify está completamente maluco entre a heavy metal e Tony Carreira, portanto, tem sido uma experiência engraçada”, comenta o actor. Confessa que não conhecia bem esta história, mas contou com a ajuda de José Antunes para afinar o seu papel. Porém, pode haver algumas nuances: “Criámos aqui coisas nossas, até porque o público em geral não conhece bem o irmão do Tony. Tirei alguns apontamentos, mas é muito trabalho de recriação o nosso”, explica.

A minissérie Tony terá quatro episódios e mais para o final do ano irá estrear na TVI e também no streaming da Prime Video, à semelhança do que aconteceu recentemente com a série Morangos com Açúcar.

